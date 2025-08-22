Những nguyên nhân 'bỗng dưng' mất răng, không phải ai cũng biết

TPO - Có rất nhiều nguyên nhân gây mất răng như: Bệnh sâu răng; Bệnh nha chu; Chấn thương hàm mặt; Do các khối u vùng xương hàm; Nhổ răng chủ động để chạy tia; Thiếu răng bẩm sinh. Trong đó bệnh sâu răng và bệnh nha chu là nguyên nhân phổ biến.

Hệ thống răng miệng có vai trò rất quan trọng, con người luôn mong muốn có bộ răng hoàn hảo, để đáp ứng chức năng ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ.

Kinh tế phát triển, trình độ dân trí ngày càng cao, các sản phẩm chăm sóc răng miệng ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, mất răng là điều khó tránh.

Nguyên nhân mất răng

Hậu quả khi mất răng

Tại chỗ: Xô lệch răng; Ảnh hưởng đến khớp cắn; Làm nặng lên tình trạng bệnh sâu răng và bệnh nha chu; Thay đổi hình dáng khuôn mặt theo chiều hướng xấu.

Toàn thân: Hệ thống tiêu hóa bị ảnh hưởng; Thiếu kích thước dọc của tầng mặt dưới; Hội chứng SaDam: nhức đầu, đau cổ, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, đau lưỡi; Thay đổi phát âm; Thở miệng; Mặc cảm, mất tự tin.

Giải pháp phục hình răng giả

Mục đích: Phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, phát âm và làm thăng bằng cung răng, giúp kéo dài tuổi thọ của các răng thật còn lại.

Thứ tự ưu tiên các phương pháp phục hình

Đối với một trường hợp mất răng ưu tiên làm phục hình cố định trước. Trong trường hợp không làm được phục hình cố định mới làm phục hình tháo lắp.

* Phục hình cố định

►Cầu răng giả:

+ Ưu điểm:

- Các răng giả thay thế răng mất được gắn với răng thật bên cạnh khoảng mất răng tạo nên cầu răng.

- Các răng thật đóng vai trò trụ cầu mang các răng giả và nhận lực truyền từ răng giả xuống xương hàm.

- Cầu răng giả ổn định hơn nên phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ cao hơn phục hình tháo lắp.

+ Nhược điểm:

- Phải mài răng trụ.

- Các răng làm trụ cầu phải có nha chu lành mạnh

- Khoảng mất răng phải không quá dài

- Khớp cắn phải thuận lợi, thăng bằng

►Implant

+ Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chúng ta có thể cấy chân răng nhân tạo vào xương hàm dựa vào khả năng tích hợp xương của implant và làm răng giả lên đó.

+ Ưu điểm:

- Gần giống với răng thật, ngăn ngừa tiêu xương ổ răng và tụt lợi

- Dễ thích nghi

- Bảo tồn nguyên vẹn tổ chức cứng của răng và phần mềm của răng bên cạnh

+ Nhược điểm:

- Đòi hỏi phải khám toàn thân trước phẫu thuật.

- Đòi hỏi phải đủ mô xương.

- Kỹ thuật phức tạp.

- Chi phí cao.

- Đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ chuyên môn.

Trụ cầu Implant

Phục hình tháo lắp

Các răng mất được thay thế bằng hàm giả có nền hàm bằng nhựa trên đó có các răng giả và có thể có móc kèm theo ôm vào răng thật.

+ Ưu điểm:

- Dễ vệ sinh hàm giả và tổ chức miệng của bệnh nhân

- Tiết kiệm mô răng thật còn lại

- Dễ sửa chữa, thêm răng, thêm móc, đệm hàm

- Thực hiện đơn giản, kinh phí thấp.

+ Nhược điểm:

- Hàm giả có khối lượng lớn nên dễ gây khó chịu cho bệnh nhân.

- Hàm giả có tính xê dịch cao, tạo cảm giác bất ổn.

- Hàm giả phần lớn tựa lên niêm mạc, mô xương nên bị lún nhiều khi ăn nhai dẫn đến hiệu quả kém và tiêu xương.

- Hàm giả phủ nhiều tổ chức trong miệng gây mất cảm giác và có thể có móc gây mất thẩm mỹ.

Hàm phủ trên Implant: Hàm phủ tháo lắp nâng đỡ bởi 2 - 4 Implant.

+ Ưu điểm:

- Cải thiện độ ổn định và chức năng tới khoảng 60% so với răng thật.

- Phương pháp thay thế răng tương đối rẻ.

- Mang lại nâng đỡ môi

- Dễ vệ sinh bên ngoài miệng

+ Nhược điểm

- Gây khó chịu, có thể gây điểm đau trên mô lợi

- Bệnh nhân phải tự tháo được hàm và làm vệ sinh

- Có thể bị lỏng khi ăn nhai

- Có thể cần đệm hàm để tăng khít sát vì xương bị tiêu

Đứng trước một bệnh nhân mất răng, việc lựa chọn loại phục hình nào phù hợp nhất, phụ thuộc vào các yếu tố:

Tình trạng các răng đã mất. Tình trạng các răng còn lại trên cung hàm. Tình trạng khớp cắn. Mức độ tiêu xương hàm. Tình trạng sức khỏe toàn thân. Khả năng tài chính. Trình độ chuyên môn của bác sĩ.



Có hai phương pháp phục hình răng giả hiện nay là:

Phục hình cố đinh gồm có: Cầu, chụp răng giả và răng giả cố định trên Implant

Phục hình tháo lắp là: Hàm giả tháo lắp thông thường và hàm phủ trên Implant.

