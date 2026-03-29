Nhiều ca bệnh tay chân miệng tăng nặng: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

TPO - Trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2026, bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc trên cả nước tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Bộ Y tế đã yêu cầu toàn hệ thống khám chữa bệnh siết chặt công tác điều trị, kiểm soát lây nhiễm và truyền thông phòng bệnh.

Theo số liệu ghi nhận, từ đầu năm đến nay, cả nước có 25.094 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong. Con số này cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (khoảng 4.900 ca). Đáng chú ý, khu vực phía Nam chiếm tới 71,9% tổng số ca mắc với 18.031 trường hợp.

Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ nhỏ, khi nhóm dưới 10 tuổi chiếm tới 99,3% tổng số ca, riêng trẻ từ 1–5 tuổi chiếm 92,7%. Tại nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2, số bệnh nhi đến khám và điều trị tăng nhanh, trong đó ghi nhận không ít trường hợp diễn tiến nặng.

Biểu hiện của bệnh tay chân miệng ở trẻ.

Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông cả trực tiếp và gián tiếp thông qua các kênh như loa phát thanh, website, mạng xã hội, tờ rơi… nhằm giúp người dân, đặc biệt là phụ huynh và người chăm sóc trẻ, hiểu rõ về tác nhân gây bệnh, đường lây, dấu hiệu nhận biết, biến chứng cũng như các biện pháp phòng ngừa.

Song song với đó, các cơ sở y tế phải chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư và trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Việc tập huấn, cập nhật chuyên môn cho nhân viên y tế theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng ban hành kèm Quyết định 292/QĐ-BYT cũng được nhấn mạnh, nhằm bảo đảm phát hiện sớm, phân loại đúng và xử trí kịp thời các ca bệnh, đặc biệt là ca nặng.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện được yêu cầu siết chặt, từ tuân thủ quy trình vệ sinh, xử lý chất thải y tế đến giám sát lây nhiễm chéo, với mục tiêu không để hình thành ổ dịch trong cơ sở khám chữa bệnh.

Ngoài ra, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác điều hành, phòng chống dịch.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị các đơn vị chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, góp phần kiểm soát hiệu quả đà gia tăng của bệnh tay chân miệng trong thời gian tới.

Theo bác sĩ, dấu hiệu điển hình của bệnh là phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng gối, mông và khuỷu tay. Trẻ thường kèm theo loét miệng gây đau rát, dẫn đến biếng ăn.

Tuy nhiên, một số trường hợp có biểu hiện không điển hình, nhiều trẻ không nổi ban rõ ở tay chân hay loét miệng nhưng lại xuất hiện ban ở vùng kín đáo nên dễ bị bỏ sót. Vậy nên, phụ huynh cần kiểm tra kỹ rìa các ngón tay, ngón chân và đặc biệt là vùng mông.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ tại lớp học, nhân viên y tế trường có thể cho uống thuốc hạ sốt ban đầu, đồng thời thông báo phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Nếu trẻ chưa sốt nhưng có dấu hiệu nghi ngờ, giáo viên vẫn cần khuyến nghị phụ huynh cho trẻ đi kiểm tra và phản hồi kết quả cho nhà trường. Trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc tay chân miệng, cần cho trẻ nghỉ học để điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, nhà trường cần báo cáo ngay bộ phận y tế, đồng thời rà soát các trường hợp nghi ngờ trong lớp, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn. Song song đó, nhà trường cần thông tin đến phụ huynh để phối hợp theo dõi trẻ tại nhà.

Các trẻ trong lớp cần được theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày, chú ý các dấu hiệu như sốt, chảy nước miếng do loét miệng, phát ban ở tay, chân, gối, mông, khuỷu tay hoặc rìa ngón. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần thông báo ngay cho phụ huynh để đưa trẻ đi khám.

Bác sĩ cũng lưu ý, nguồn lây bệnh có thể đến từ người lớn, do đó phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt nên tắm rửa sạch sẽ sau khi đi làm về, trước khi tiếp xúc với trẻ.

Việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ sở y tế là yếu tố then chốt giúp hạn chế lây lan bệnh tay chân miệng, bảo vệ sức khỏe trẻ em.