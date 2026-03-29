Bộ Y tế ra khuyến cáo về biến thể mới của SARS-CoV-2

TPO - Sáng 29/3 Bộ Y tế cho biết biến thể SARS-CoV-2 là BA.3.2 được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm theo dõi với nguy cơ thấp. Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục giám sát chặt chẽ, khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Theo cập nhật mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm “biến thể đang được theo dõi”. Các đánh giá ban đầu cho thấy mức độ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng của biến thể này ở ngưỡng thấp, đặc biệt khi so sánh với các dòng Omicron đang lưu hành rộng rãi.

Thông tin từ WHO cho biết, BA.3.2 lần đầu được ghi nhận tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Những dữ liệu nghiên cứu hiện có cho thấy biến thể này xuất hiện một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, cũng như số ca nhập viện hay tử vong.

Đáng chú ý, WHO nhận định các loại vắc xin COVID-19 đang sử dụng vẫn duy trì hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong, qua đó tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến lược kiểm soát dịch bệnh toàn cầu.

Trước diễn biến của các biến thể mới, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang duy trì giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế. Hệ thống y tế dự phòng cùng các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu tăng cường phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và chủ động phương án ứng phó khi cần thiết.

Bộ Y tế đồng thời khuyến cáo người dân giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Việc chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân, cũng như đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ vẫn là những yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai và các nhóm nguy cơ cao.

Biến thể BA.3.2 xuất hiện tại nhiều bang ở Mỹ, giới khoa học theo dõi sát diễn biến

Ngày 26/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết biến thể BA.3.2 đã được ghi nhận tại ít nhất 25 bang của Mỹ. Song song đó, hệ thống giám sát nước thải WastewaterSCAN do Đại học Stanford triển khai cũng phát hiện dấu vết của biến thể này trong khoảng 3,7% mẫu phân tích trên phạm vi toàn quốc. Dù quy mô giám sát hiện nay không còn rộng như giai đoạn cao điểm dịch, các chuyên gia vẫn duy trì theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời nhận diện xu hướng lây lan.

Theo các phân tích ban đầu, BA.3.2 mang số lượng đột biến lớn, tập trung chủ yếu ở protein gai – thành phần quyết định khả năng xâm nhập tế bào. Chính những thay đổi này có thể khiến virus biến đổi đáng kể về cấu trúc, từ đó làm suy giảm khả năng nhận diện của hệ miễn dịch.

Dữ liệu nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng cho thấy biến thể có xu hướng né tránh kháng thể, có thể ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả bảo vệ của vắc xin và miễn dịch tự nhiên. Tuy nhiên, Dana Mazo nhận định, những biến đổi phức tạp này đồng thời có thể làm giảm khả năng bám dính và xâm nhập tế bào của virus.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ tác động thực tế của BA.3.2, trong khi các hệ thống giám sát dịch tễ vẫn tiếp tục được duy trì nhằm chủ động ứng phó với các biến thể mới.