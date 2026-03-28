Sức khỏe

Google News

Cứu sống sản phụ ở Quảng Ngãi mang song thai hiếm gặp

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Sản phụ mang song thai cực hiếm, một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ, được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi phẫu thuật khẩn cấp, giúp giữ lại thai trong tử cung và cứu sống người mẹ.

Ngày 28/3, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, sau ca phẫu thuật, y bác sĩ nhiều ngày theo dõi, xử lý liên tục, hiện sức khỏe của sản phụ mang song thai cực hiếm (một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ) đang ổn định.

Trước đó, khuya 23/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Y Pha (trú xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng đau bụng nhiều, kèm ra máu âm đạo khi đang mang thai những tuần đầu.

Các bác sĩ tiến hành siêu âm.

Nhận định đây là ca sản khoa nguy hiểm, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, siêu âm và phát hiện dấu hiệu xuất huyết nội ổ bụng, nghi thai ngoài tử cung bên phải đã vỡ. Đáng chú ý, hình ảnh siêu âm còn phát hiện thêm một túi thai nằm trong buồng tử cung.

Trước tình huống đặc biệt phức tạp, ê-kíp trực lập tức tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật nội soi ngay trong đêm để xử lý khối thai ngoài tử cung, đồng thời nỗ lực tối đa giữ thai trong tử cung.

Khi tiến hành nội soi ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận có khoảng 300 ml máu đỏ sậm đã tràn trong ổ bụng. Kiểm tra kỹ cho thấy tử cung của bệnh nhân tương ứng với thai khoảng 6 tuần tuổi. Trong khi đó, tại ống dẫn trứng phải, đoạn bóng xuất hiện khối thai kích thước khoảng 3x4 cm đang rỉ máu (dấu hiệu của thai ngoài tử cung đã vỡ).

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp song thai cực kỳ hiếm gặp trong sản khoa, còn gọi là song thai dị vị (tức một thai làm tổ trong tử cung, thai còn lại làm tổ ngoài tử cung). Đặc biệt, khối thai ngoài tử cung đã vỡ khiến bệnh nhân bị xuất huyết nội, nếu không can thiệp kịp thời có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Để đảm bảo an toàn cho sản phụ, ê-kíp phẫu thuật buộc phải cắt vòi trứng phải nhằm cầm máu và xử lý khối thai ngoài tử cung. Song song đó, mọi thao tác phẫu thuật cực kỳ thận trọng để tránh ảnh hưởng đến thai trong tử cung đang phát triển.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực, sử dụng thuốc giảm co tử cung và hỗ trợ nội tiết thai kỳ. Đến nay, sức khỏe sản phụ đã ổn định, thai trong tử cung tiếp tục phát triển bình thường.

Theo y văn, trường hợp vừa có thai trong tử cung vừa có thai ngoài tử cung là cực kỳ hiếm, với tần suất chỉ khoảng 1/30.000 đến 1/50.000 ca mang thai tự nhiên. Tình trạng này thường khó phát hiện sớm do các dấu hiệu dễ nhầm lẫn, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cao nếu thai ngoài tử cung bị vỡ gây xuất huyết ồ ạt.

