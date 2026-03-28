Cần Thơ chính thức vận hành máy xạ trị ung thư theo chỉ đạo của Thủ tướng

TPO - Ngày 28/3, Sở Y tế Cần Thơ và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức bàn giao và đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị ung bướu tại cơ sở 1 của bệnh viện tại phường Ninh Kiều, khánh thành khu điều trị nội trú và khởi công khu xạ trị gia tại cơ sở 3 tại xã Phong Điền. Tổng vốn đầu tư 3 dự án trên 280 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương. Những máy xạ trị này được đầu tư khẩn cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại được đầu tư sau nhiều năm chờ đợi tại Cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, ung thư đang là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước áp lực tăng nhanh của bệnh tật, nếu không có những bước đi mang tính đột phá về hạ tầng, công nghệ và nhân lực, ngành y tế sẽ không thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới. Do đó, việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc cần được xem như một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Cường, hệ thống xạ trị gia tốc được Cần Thơ đầu tư sẽ góp phần nâng tầm chất lượng điều trị ung thư, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, trước tình hình bệnh ung thư ngày càng tăng, thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đặc biệt hệ thống xạ trị gia tốc có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực điều trị mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Để phát huy hiệu quả của các công trình, trang thiết bị đã được đầu tư, ông Tuyên đề nghị, Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu khẩn trương đưa hệ thống xạ trị vào vận hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn và quy định về an toàn bức xạ. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y học và kỹ thuật viên xạ trị, đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, cá thể hóa điều trị cho người bệnh. Đặc biệt tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương, tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Halcyon tại Cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là hệ thống xạ trị đầu tiên được trang bị trong hệ thống y tế công lập tại Việt Nam. Máy có tốc độ quay Gantry lên đến 4 vòng/phút (4 RPM), nhanh hơn gấp nhiều lần so với các dòng máy gia tốc dạng C-Arm truyền thống. Máy nhập từ Đức, trị giá 105 tỷ đồng.

Còn hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Versa HD tại Cơ sở 3 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, ngoài các tính năng ưu việt như hệ thống Halcyon tại Cơ sở 1, hệ thống Elekta Versa HD còn có các tính năng xạ phẫu và xạ trị định vị thân, với độ chính xác rất cao. Máy nhập từ Thụy Điển, tổng dự án gồm máy gia tốc, máy CT mô phỏng và bunker trị giá trên 160 tỷ đồng.

Sở Y tế TP. Cần Thơ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc cho Bệnh viện ung bướu tại cơ sở 1, phường Ninh Kiều.

Đối với công trình cơ sở 3 bệnh viện Ung bướu tại xã Phong Điền, được cải tạo, xây dựng Trung tâm Y tế huyện cũ để thêm nơi điều trị bệnh nhân ung thư. Tổng kinh phí dự án trên 19 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/10/2025, khi tới thăm Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, trước việc bệnh viện quá tải, chỉ có 1 máy xạ trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo UBND TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính triển khai ngay thủ tục để mua thêm máy xạ trị cho bệnh viện.