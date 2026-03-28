Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cần Thơ chính thức vận hành máy xạ trị ung thư theo chỉ đạo của Thủ tướng

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/3, Sở Y tế Cần Thơ và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức bàn giao và đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị ung bướu tại cơ sở 1 của bệnh viện tại phường Ninh Kiều, khánh thành khu điều trị nội trú và khởi công khu xạ trị gia tại cơ sở 3 tại xã Phong Điền. Tổng vốn đầu tư 3 dự án trên 280 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương. Những máy xạ trị này được đầu tư khẩn cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại được đầu tư sau nhiều năm chờ đợi tại Cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, ung thư đang là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước áp lực tăng nhanh của bệnh tật, nếu không có những bước đi mang tính đột phá về hạ tầng, công nghệ và nhân lực, ngành y tế sẽ không thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới. Do đó, việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc cần được xem như một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Cường, hệ thống xạ trị gia tốc được Cần Thơ đầu tư sẽ góp phần nâng tầm chất lượng điều trị ung thư, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, trước tình hình bệnh ung thư ngày càng tăng, thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đặc biệt hệ thống xạ trị gia tốc có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực điều trị mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Để phát huy hiệu quả của các công trình, trang thiết bị đã được đầu tư, ông Tuyên đề nghị, Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu khẩn trương đưa hệ thống xạ trị vào vận hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn và quy định về an toàn bức xạ. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y học và kỹ thuật viên xạ trị, đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, cá thể hóa điều trị cho người bệnh. Đặc biệt tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương, tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Halcyon tại Cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là hệ thống xạ trị đầu tiên được trang bị trong hệ thống y tế công lập tại Việt Nam. Máy có tốc độ quay Gantry lên đến 4 vòng/phút (4 RPM), nhanh hơn gấp nhiều lần so với các dòng máy gia tốc dạng C-Arm truyền thống. Máy nhập từ Đức, trị giá 105 tỷ đồng.

Còn hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Versa HD tại Cơ sở 3 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, ngoài các tính năng ưu việt như hệ thống Halcyon tại Cơ sở 1, hệ thống Elekta Versa HD còn có các tính năng xạ phẫu và xạ trị định vị thân, với độ chính xác rất cao. Máy nhập từ Thụy Điển, tổng dự án gồm máy gia tốc, máy CT mô phỏng và bunker trị giá trên 160 tỷ đồng.

Sở Y tế TP. Cần Thơ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc cho Bệnh viện ung bướu tại cơ sở 1, phường Ninh Kiều.

Đối với công trình cơ sở 3 bệnh viện Ung bướu tại xã Phong Điền, được cải tạo, xây dựng Trung tâm Y tế huyện cũ để thêm nơi điều trị bệnh nhân ung thư. Tổng kinh phí dự án trên 19 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/10/2025, khi tới thăm Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, trước việc bệnh viện quá tải, chỉ có 1 máy xạ trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo UBND TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính triển khai ngay thủ tục để mua thêm máy xạ trị cho bệnh viện.

Dự kiến vào cuối năm 2026, Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ quy mô 500 giường sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần mở rộng quy mô điều trị, giảm tải cho các cơ sở hiện hữu, mà còn tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư, đặc biệt là xạ trị, hóa trị, điều trị đa mô thức và y học chính xác.

#xạ trị gia tốc #ung thư #Cần Thơ #bệnh viện #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục