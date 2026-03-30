Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Số người ở Đắk Lắk nhập viện sau khi ăn bánh mì tăng gần gấp đôi

Nguyễn Thảo

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại cùng một cửa hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số người nhập viện tăng từ 32 người lên 61 người.

Ngày 30/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Như vậy chỉ sau 1 ngày, số người phải nhập viện do ăn bánh mì đã tăng lên gần gấp đôi.

banh-mi-bo-nuong-sa-vietnamese-beef-banh-mi-6-5-screenshot-1200x676.jpg
Số người nhập viện sau khi ăn bánh mì tăng từ 32 người lên 61 người.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo, đến nay có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển viện và 51 người đang điều trị tại đơn vị.

Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Sau khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xuất hiện trên địa bàn, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã báo cáo Sở Y tế Đắk Lắk. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thức ăn tại cửa hàng bánh mì Q.H. để làm rõ.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 29/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã tiếp nhận và đang điều trị 32 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói.

Nguyễn Thảo
#bệnh viện #ăn uống #bánh mì #sức khoẻ #ngộ độc #Đắk Lắk

