Số người ở Đắk Lắk nhập viện sau khi ăn bánh mì tăng gần gấp đôi

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại cùng một cửa hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số người nhập viện tăng từ 32 người lên 61 người.

Ngày 30/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Như vậy chỉ sau 1 ngày, số người phải nhập viện do ăn bánh mì đã tăng lên gần gấp đôi.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo, đến nay có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển viện và 51 người đang điều trị tại đơn vị.

Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Sau khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xuất hiện trên địa bàn, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã báo cáo Sở Y tế Đắk Lắk. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thức ăn tại cửa hàng bánh mì Q.H. để làm rõ.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 29/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã tiếp nhận và đang điều trị 32 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói.