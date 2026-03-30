Điều trị ung thư, chạy thận không thu thêm phí ngoài BHYT tại bệnh viện tư

TPO - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết hiện nay ghi nhận xu hướng các cơ sở y tế tư nhân đầu tư theo hướng chuyên sâu, trong đó có lĩnh vực tầm soát và điều trị ung bướu - nhóm bệnh có gánh nặng ngày càng gia tăng.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế sự xuất hiện của thêm bệnh viện tư nhân tại Hà Nội được nhìn nhận là góp phần mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, phù hợp với định hướng phát triển khu vực y tế ngoài công lập theo Nghị quyết 72.

Phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt ngày 30/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chủ trương xuyên suốt là huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác chăm sóc sức khỏe. Trong đó, y tế tư nhân giữ vai trò quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng với hệ thống công lập, đồng thời giúp người dân có thêm lựa chọn và cơ hội tiếp cận dịch vụ. “Việc đưa cơ sở này vào hoạt động không chỉ đơn thuần bổ sung thêm một địa chỉ khám chữa bệnh, mà còn hướng tới mô hình y tế hiện đại, phát triển theo chiều sâu, lấy công nghệ và chuyên môn làm nền tảng, đặt người bệnh làm trung tâm. Đây cũng là hướng đi được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, tính thuận tiện và yếu tố nhân văn trong hệ thống y tế”, GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Chuyên gia đầu ngành trực tiếp phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt.

Trong bối cảnh ngành y tế đang bước vào giai đoạn đổi mới, Thứ trưởng bày tỏ kì vọng các cơ sở y tế tư nhân sẽ được đầu tư bài bản, vận hành theo chuẩn mực, qua đó phối hợp hiệu quả với khu vực công lập để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. “Tuy nhiên cần thiết nhân rộng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và giữ vững y đức, đặt người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói. Nằm trong khu vực nội đô - nơi nhu cầu khám chữa bệnh lớn nhưng hạ tầng y tế thường xuyên chịu áp lực quá tải, cơ sở mới được kì vọng góp phần chia sẻ bớt lượng bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng thu hút người bệnh, mức chi phí dịch vụ cũng như mức độ liên thông với hệ thống bảo hiểm y tế.

Bác sĩ, TS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc chuyên môn bệnh viện, cho biết việc đưa cơ sở Thăng Long Lạc Việt vào hoạt động không đơn thuần là mở rộng quy mô mà còn là cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng “bệnh viện - khách sạn”, lấy trải nghiệm và sự hài lòng của người bệnh làm trọng tâm. Bệnh viện xây dựng mô hình hợp tác chuyên môn với một số cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K và Bệnh viện Việt Đức. Mô hình này nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận bác sĩ chuyên khoa mà không phải chuyển tuyến. Cơ sở này được trang bị một số hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm như MRI, CT 128 dãy, nội soi tiêu hóa, cùng các hệ thống xét nghiệm tự động. Trong đó, đáng chú ý là thiết bị chụp nhũ ảnh 3D phục vụ tầm soát ung thư vú. Công nghệ này hỗ trợ phát hiện tổn thương sớm hơn so với phương pháp thông thường, nhưng hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc vào chỉ định và quy trình vận hành. Lãnh đạo bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục đầu tư thêm các công nghệ mới trong thời gian tới, bao gồm hệ thống CT phổ thế hệ mới nhằm phục vụ chẩn đoán chuyên sâu.

Sự xuất hiện của thêm một bệnh viện tư nhân quy mô lớn tại khu vực trung tâm Hà Nội cho thấy xu hướng xã hội hóa y tế tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất và công nghệ, chất lượng điều trị, chi phí dịch vụ và khả năng tiếp cận của người bệnh vẫn là những tiêu chí then chốt để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình này trong thời gian tới.

Hiện bệnh viện đang áp dụng một số chính sách hỗ trợ tài chính cho người bệnh. Đáng chú ý, chương trình chạy thận được triển khai theo hướng người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả toàn bộ chi phí, không phát sinh phần chênh lệch. Bên cạnh đó, tại Trung tâm Ung bướu, kĩ thuật xạ trị gia tốc điều biến thể tích cũng đã được đưa vào sử dụng và nằm trong danh mục được BHYT thanh toán 100%, góp phần giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư hiện đại với mức chi phí phù hợp hơn.