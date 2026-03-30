Robot AI thay khớp chuẩn xác và an toàn vượt trội đã có mặt tại Bệnh viện Tâm Anh

Lần đầu tiên tại Việt Nam, phẫu thuật thay khớp bằng Robot trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới CUVIS-Joint đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, mang lại độ chuẩn xác, hiệu quả và an toàn vượt trội cho người bệnh.

Ông Jae-Jun LEE, Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO cho biết, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và triển khai hệ thống Robot CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Robot CUVIS-Joint đã được FDA (Hoa Kỳ) thông qua đưa vào sử dụng tại Mỹ. Robot đã được theo dõi, nghiên cứu đánh giá tính an toàn trên 35.000 ca phẫu thuật trên thế giới chưa ghi nhận bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào. Việt Nam là nước thứ 9 sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này.

Ngay sau khi được Sở Y tế TP.HCM cấp phép sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã liên tiếp phẫu thuật gần 20 ca thay khớp bằng Robot AI này, mang lại hiệu quả vượt trội về mức độ chính xác trong thao tác phẫu thuật, nâng cao hiệu suất của bác sĩ, giúp người bệnh giảm đau tối đa và hồi phục nhanh.

Một ca phẫu thuật thay khớp bằng Robot kéo dài 60-90 phút. Hiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng Robot phẫu thuật thay khớp rộng rãi, hiệu quả với cả những trường hợp khó như người bệnh béo phì nặng (phẫu trường khó quan sát) hoặc bệnh nhân có biến dạng trục chi phức tạp như đầu gối vẹo nặng, thoái hóa khớp nặng, viêm dính khớp, hoại tử xương, biến dạng khớp, không còn các mốc giải phẫu rõ ràng.

Bác sĩ đang phẫu thuật thay khớp gối cho người bệnh bằng Robot AI thế hệ mới CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, CUVIS-Joint là hệ thống Robot thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng chủ động hoàn toàn theo kế hoạch do bác sĩ phê duyệt. Robot trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ các thao tác cần có mức độ “siêu chính xác” và “tốn sức”, nhất là ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người khó thực hiện hoàn hảo. Robot cũng hơn hẳn con người ở khả năng “siêu chống rung”, giúp giảm tối đa nguy cơ biến chứng trong phẫu thuật. Đặc biệt, Robot hỗ trợ tính toán, cắt xương, đặt khớp vốn dễ gây căng thẳng cho bác sĩ. Từ đó, nâng cao năng lực và hiệu suất phẫu thuật với độ chính xác và an toàn cao hơn.

Bà Phước, 68 tuổi, là một trong những bệnh nhân đầu tiên được thay khớp với sự hỗ trợ của Robot CUVIS-Joint tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Bà bị thoái hóa nặng hai khớp gối hơn 20 năm, đau nhiều, đi lại khó khăn. Năm 2023, bà đã thay khớp gối trái. Sau hai ngày thay khớp gối phải với hỗ trợ robot AI CUVIS-Joint, bà hồi phục tốt, ít đau và có thể đi lại nhẹ nhàng.

Bà Phước tập đi lại sau 1, 2 ngày thay khớp gối với sự hỗ trợ của Robot CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo bác sĩ Tuấn, thách thức lớn nhất của các ca phẫu thuật thay khớp là làm thế nào để khớp nhân tạo lắp vào vừa vặn hoàn hảo nhất với người bệnh. Trước đây với phẫu thuật thay khớp truyền thống, việc xác định và cắt xương không chính xác sẽ làm ảnh hưởng tới độ sâu, độ mịn của mặt lát cắt xương, góc cắt xương và góc xoay, tổn thương mô mềm hoặc sai lệch trong thao tác đặt khớp nhân tạo (implant)… Điều này dẫn đến các nguy cơ sau phẫu thuật như trật khớp, lệch trục chi, lỏng gối, đặt khớp sai vị trí hoặc không tương thích hoàn toàn giữa bề mặt xương và khớp nhân tạo, nguy cơ tái phẫu thuật cao hơn.

Robot CUVIS-Joint khắc phục các hạn chế nói trên, có khả năng phân tích hình ảnh CT khớp, dựng hình 3D cấu trúc khớp nhằm chuẩn xác các thông số về kích thước. Công nghệ AI của Robot giúp phân tích hình ảnh CT 3D, cho phép mô phỏng ca mổ chi tiết trên không gian ba chiều và cá thể hóa toàn bộ thông số phẫu thuật cho từng bệnh nhân, chọn kích thước, vị trí cắt xương và đặt khớp nhân tạo sao cho hoàn hảo nhất.

Khác với các hệ thống robot bán chủ động hay navigation trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, Robot CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện các lát cắt xương bằng cánh tay Robot 6 trục theo đúng kế hoạch đã được tinh chỉnh. Trong quá trình phẫu thuật, hệ thống camera định vị quang học theo thời gian thực của Robot giúp giảm tối đa tổn thương mô mềm cho người bệnh. Robot còn tích hợp kỹ thuật thay khớp gối theo trục động học (Kinematic Alignment TKA), tái lập khớp gần với giải phẫu tự nhiên của từng người bệnh, giúp giảm đau rõ rệt, giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau sớm và phục hồi nhanh hơn. Đặc biệt, khả năng căn chỉnh trục chi chính xác giúp cải thiện dáng đi, phục hồi tối ưu tầm vận động và các thang điểm chức năng, giảm nguy cơ phẫu thuật lại trong tương lai.

Phần mềm tích hợp AI chuyên dụng của Robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “siêu nhanh” và dễ dàng tinh chỉnh kế hoạch mổ, đảm bảo độ chuẩn xác vượt trội khi mổ thực tế. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Một điểm đáng chú ý khác của CUVIS-Joint là sở hữu nền tảng mở (Open Platform), cho phép tương thích với hàng chục loại khớp nhân tạo cao cấp từ các quốc gia khác nhau như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật, Ý…

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ứng dụng Robot AI trong thay khớp, kết hợp nhiều kỹ thuật hiện đại cùng chương trình phục hồi chuyên sâu giúp tăng độ chính xác, cải thiện vận động và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Để phát triển kỹ thuật này, cần có hai yếu tố quan trọng là hệ thống trang thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn cao. Công nghệ mới đòi hỏi đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, có khả năng tiếp cận và làm chủ các tiến bộ khoa học – công nghệ của thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, với việc đưa Robot AI thay khớp chủ động thế hệ mới về Việt Nam, bệnh viện mong muốn phục vụ tốt cho người dân trong nước và cả du khách quốc tế. Đây chính là hành động hiện thực hóa các chủ trương của Đảng theo Nghị quyết 57, 68, 72 về tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.