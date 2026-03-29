32 người ở Đắk Lắk nhập viện sau khi ăn bánh mì

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng ở Đắk Lắk, hàng chục người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện điều trị.

Ngày 29/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã tiếp nhận và đang điều trị 32 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/3, bệnh nhân nam 14 tuổi đến Trung tâm Y tế Ea H'leo nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Đến tối cùng ngày, tổng cộng 32 người nhập viện. Theo các bệnh nhân, sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng), tất cả đều bị đau bụng dữ dội.

Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân. UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định.