Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Người phụ nữ nhập viện với con dao Thái Lan cắm trên lưng

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhập viện trong tình trạng bị con dao Thái Lan cắm sâu sát cột sống, người phụ nữ đối mặt nguy cơ liệt vĩnh viễn. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện ca phẫu thuật giúp bệnh nhân thoát khỏi biến chứng trầm trọng.

Ngày 30/3, BS-CKI Hồ Hoài Hưng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cấp cứu cho một trường hợp bị đâm trọng thương. Bệnh nhân là chị N.T.B. (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với một con dao Thái Lan đang cắm sâu trên lưng. Vị trí tổn thương nằm sát cột sống, đây là khu vực đặc biệt nhạy cảm, nơi chỉ cần sai lệch rất nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân mất khả năng vận động suốt đời.

Qua hình ảnh kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận lưỡi dao nằm ở vị trí rất nguy hiểm có thể đoạt mạng bệnh nhân

Theo các bác sĩ, ngay khi tiếp nhận, điều đáng lo ngại không chỉ là vết thương xuyên thấu mà là trạng thái “cân bằng mong manh” con dao đang vô tình duy trì. Dị vật trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu rút ra không đúng cách, nguy cơ tổn thương tủy sống hoặc mạch máu lớn sẽ xảy ra tức thì, dẫn đến liệt, thậm chí tử vong.

Trước tình huống khẩn cấp, quy trình báo động đỏ được kích hoạt, kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy mức độ tổn thương phức tạp hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. “Lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén đã đâm xuyên qua phần mềm và khối cơ cạnh xương sống bên trái, đi qua mảnh sống D11, chếch xuống ống sống và cắm vào thân đốt sống D12. Đây được đánh giá là đường đi đặc biệt nguy hiểm, tiến sát tủy sống. Thêm vào đó, hiện tượng nhiễu ảnh do kim loại (artifact) khiến việc đánh giá chi tiết tổn thương trên hình ảnh học trở nên khó khăn hơn, buộc ê-kíp phải thận trọng tối đa trong từng quyết định.

Trong phòng mổ, dưới sự hỗ trợ của hệ thống C-arm, đường đi của dị vật được xác định rõ theo thời gian thực. Ê kíp quyết định lựa chọn phương pháp nội soi cột sống nhằm bộc lộ và kiểm soát tối ưu vùng ống tủy cũng như lưỡi dao trước khi tiến hành rút dị vật. “Không ai được phép vội vàng rút con dao ra. Dị vật chỉ được lấy khi toàn bộ điều kiện an toàn đã được thiết lập. Một thao tác sai có thể khiến bệnh nhân trả giá bằng khả năng vận động suốt đời” – BS Hưng nhấn mạnh.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật lấy dị vật, bảo tồn chức năng vận động cho người bệnh

Với sự tập trung cao độ của các bác sĩ, dị vật được rút ra thành công, sau phẫu thuật, bệnh nhân may mắn tránh được các tổn thương thần kinh. Người bệnh đã có thể tự đứng dậy và đi lại, sức khỏe bình phục tốt. Theo BS Hoài Hưng, các ca dị vật đâm xuyên vùng lưng không phải hiếm gặp, nhưng mỗi trường hợp đều tiềm ẩn rủi ro riêng, đặc biệt khi liên quan đến cột sống. Nhiều trường hợp sơ cấp cứu ban đầu sai lầm khi vội rút dị vật ra thường để lại hậu quả rất nặng nề như sốc mất máu cấp, tổn thương thêm cấu trúc quan trọng cho người bệnh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, trong các tình huống bị dị vật đâm xuyên thấu cơ thể, điều quan trọng nhất là giữ nguyên hiện trạng dị vật, hạn chế tối đa việc di chuyển và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật chuyên sâu.

Vân Sơn
