Người phụ nữ nhập viện với con dao Thái Lan cắm trên lưng

Ngày 30/3, BS-CKI Hồ Hoài Hưng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cấp cứu cho một trường hợp bị đâm trọng thương. Bệnh nhân là chị N.T.B. (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với một con dao Thái Lan đang cắm sâu trên lưng. Vị trí tổn thương nằm sát cột sống, đây là khu vực đặc biệt nhạy cảm, nơi chỉ cần sai lệch rất nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân mất khả năng vận động suốt đời.

Qua hình ảnh kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận lưỡi dao nằm ở vị trí rất nguy hiểm có thể đoạt mạng bệnh nhân

Theo các bác sĩ, ngay khi tiếp nhận, điều đáng lo ngại không chỉ là vết thương xuyên thấu mà là trạng thái “cân bằng mong manh” con dao đang vô tình duy trì. Dị vật trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu rút ra không đúng cách, nguy cơ tổn thương tủy sống hoặc mạch máu lớn sẽ xảy ra tức thì, dẫn đến liệt, thậm chí tử vong.

Trước tình huống khẩn cấp, quy trình báo động đỏ được kích hoạt, kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy mức độ tổn thương phức tạp hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. “Lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén đã đâm xuyên qua phần mềm và khối cơ cạnh xương sống bên trái, đi qua mảnh sống D11, chếch xuống ống sống và cắm vào thân đốt sống D12. Đây được đánh giá là đường đi đặc biệt nguy hiểm, tiến sát tủy sống. Thêm vào đó, hiện tượng nhiễu ảnh do kim loại (artifact) khiến việc đánh giá chi tiết tổn thương trên hình ảnh học trở nên khó khăn hơn, buộc ê-kíp phải thận trọng tối đa trong từng quyết định.

Trong phòng mổ, dưới sự hỗ trợ của hệ thống C-arm, đường đi của dị vật được xác định rõ theo thời gian thực. Ê kíp quyết định lựa chọn phương pháp nội soi cột sống nhằm bộc lộ và kiểm soát tối ưu vùng ống tủy cũng như lưỡi dao trước khi tiến hành rút dị vật. “Không ai được phép vội vàng rút con dao ra. Dị vật chỉ được lấy khi toàn bộ điều kiện an toàn đã được thiết lập. Một thao tác sai có thể khiến bệnh nhân trả giá bằng khả năng vận động suốt đời” – BS Hưng nhấn mạnh.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật lấy dị vật, bảo tồn chức năng vận động cho người bệnh

Với sự tập trung cao độ của các bác sĩ, dị vật được rút ra thành công, sau phẫu thuật, bệnh nhân may mắn tránh được các tổn thương thần kinh. Người bệnh đã có thể tự đứng dậy và đi lại, sức khỏe bình phục tốt. Theo BS Hoài Hưng, các ca dị vật đâm xuyên vùng lưng không phải hiếm gặp, nhưng mỗi trường hợp đều tiềm ẩn rủi ro riêng, đặc biệt khi liên quan đến cột sống. Nhiều trường hợp sơ cấp cứu ban đầu sai lầm khi vội rút dị vật ra thường để lại hậu quả rất nặng nề như sốc mất máu cấp, tổn thương thêm cấu trúc quan trọng cho người bệnh.