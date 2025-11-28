Khám sức khoẻ miễn phí cho công nhân ở Bắc Ninh

TPO - Mỗi công nhân chính là một “người gác cửa”, một “pháo đài nhỏ” góp phần bảo vệ doanh nghiệp nơi mình làm việc và nơi mình sinh sống. Khi công nhân khỏe mạnh, đoàn kết, có kiến thức pháp luật và tinh thần cảnh giác, thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững, địa phương mới ổn định, an ninh trật tự mới được bảo đảm ngay từ cơ sở.

Sáng 28/11, tại Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh tổ chức khai mạc đợt khám sức khỏe miễn phí cho 2.000 công nhân. Đây là hoạt động nằm trong chương trình khám bệnh miễn phí do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp triển khai tại bảy địa phương có đông công nhân lao động.

Mỗi công nhân chính là một một “pháo đài nhỏ”

Tại lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thế Nam – Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Bộ Công an nhấn mạnh, công nhân, người lao động luôn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong từng nhà máy, từng dây chuyền sản xuất, trong mỗi sản phẩm được làm ra có mồ hôi, trí tuệ và trách nhiệm của hàng triệu công nhân đang ngày đêm góp phần vào sự lớn mạnh của nền kinh tế, vào sự ổn định xã hội và vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Thượng tá Nguyễn Thế Nam – Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Bộ Công an

Nhận thức sâu sắc điều đó, lực lượng CAND luôn coi việc chăm lo đời sống và sức khỏe của công nhân là một nhiệm vụ nhân văn, giàu ý nghĩa chính trị và xã hội. Thời gian qua, lực lượng CAND đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức Công đoàn để triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Doanh nghiệp an toàn – Công nhân hạnh phúc”; Các Tổ tự quản ANTT trong khu công nghiệp; Các chương trình an sinh xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tuyên truyền pháp luật…

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Nam, trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ, các khu công nghiệp ngày càng mở rộng, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn lao động, an ninh mạng, tranh chấp lao động… Điều đó đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và đặc biệt là sự tham gia tích cực, chủ động của công nhân, người lao động.

Chương trình khám bệnh miễn phí ngày hôm nay là hoạt động tiếp nối của tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, mang ý nghĩa thiết thực, nhằm chăm lo sức khỏe, nâng cao kiến thức y tế và pháp luật cho công nhân, người lao động. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ tạo động lực tinh thần để anh chị em công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trụ cột quan trọng của tổ chức Công đoàn

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Hồng Vân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động – cho biết chăm lo sức khỏe cho công nhân luôn là một trong những trụ cột quan trọng của tổ chức Công đoàn. Những năm qua, mô hình “Sức khỏe của bạn” được triển khai rộng khắp và đã hỗ trợ hàng chục nghìn người lao động tiếp cận khám – tư vấn sức khỏe miễn phí.

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN), phát biểu tại lễ khai mạc chương trình khám sức khỏe miễn phí cho công nhân tại Bắc Ninh.

Chương trình tại Bắc Ninh tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu đó với gói khám trị giá 1,9 triệu đồng cho mỗi người, gồm tầm soát ung thư, xét nghiệm Thalassemia, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, siêu âm khớp gối và tư vấn sức khỏe tổng quát.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình tại Bắc Ninh cũng dành thời lượng đáng kể cho nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm trong công nhân lao động. Việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ và khả năng nhận diện thủ đoạn của tội phạm được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong các khu công nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu thông tin của người lao động để lôi kéo, chiếm đoạt tài sản hoặc gây mất ổn định quan hệ lao động.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đề nghị công đoàn các cấp tại Bắc Ninh tiếp tục vận động đoàn viên tham gia đầy đủ, đồng thời theo sát nhu cầu, tâm tư của người lao động sau quá trình khám để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Lực lượng Công an tỉnh cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, tăng cường các buổi tập huấn, đối thoại và hỗ trợ xây dựng mô hình tự quản an ninh trong doanh nghiệp.



