Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo 'khẩn' vụ 61 người bị tiêu chảy sau khi ăn bánh mì

Huỳnh Thủy

TPO - Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo ngành y tế Đắk Lắk tập trung tối đa nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân, không để xảy ra biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng

Ngày 30/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vụ nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay đã ghi nhận 61 trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Số ca mắc tăng nhanh so với thời điểm phát hiện ca đầu tiên, khiến cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo ngành y tế địa phương tập trung tối đa nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân, không để xảy ra biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

tienphong-11.jpg
Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được tích cực điều trị. Ảnh: Trung tâm Y tế Ea H'leo.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định chính xác nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh và chủ động cung cấp thông tin, sớm công khai kết quả để cảnh báo người dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong kinh doanh và sử dụng thức ăn đường phố, được yêu cầu đẩy mạnh nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 27/3, một số người dân xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng). Đến ngày 29/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo tiếp nhận 32 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Tới ngày 30/3, số ca nhập viện tăng lên 61.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

#Ngộ độc #bánh mì #thực phẩm #Đắk Lắk #điều tra #nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục