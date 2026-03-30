Huế lập Trung tâm đào tạo phẫu thuật robot Việt - Trung đầu tiên

TPO - Bệnh viện Trung ương Huế hợp tác với đối tác quốc tế thành lập trung tâm đào tạo phẫu thuật robot chuyên sâu, đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới chuẩn hóa đào tạo và nâng tầm kỹ thuật cao trong y khoa.

Chiều 30/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với MicroPort MedBot và Hanoi Foreign Medical (HFM) nhằm thành lập Trung tâm Đào tạo phẫu thuật robot Việt - Trung đầu tiên tại Việt Nam.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Công ty MicroPort MedBot (Trung Quốc), Công ty Hanoi Foreign Medical (HFM). Ảnh: BT

Tham dự lễ ký kết có ông Wesley Wee - Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á của MicroPort MedBot, ông Chen Jia Xu - Giám đốc điều hành HFM cùng lãnh đạo hai đơn vị. Về phía bệnh viện có GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc và PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc, cùng đại diện các trung tâm, khoa, phòng.

Theo thỏa thuận, trung tâm đào tạo phẫu thuật robot chuyên sâu sẽ được đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế, định hướng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, tiến tới mở rộng ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á.

Các bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa cho bác sĩ trong nước và quốc tế; chuyển giao công nghệ robot tiên tiến; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật chuyên sâu.

Về vận hành, Bệnh viện Trung ương Huế giữ vai trò chủ trì chuyên môn và đào tạo; MicroPort MedBot cung cấp giải pháp công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật; còn HFM đảm nhiệm điều phối và hỗ trợ vận hành.

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn, hướng đến phát triển bền vững, mở rộng quy mô đào tạo và từng bước phổ biến kỹ thuật phẫu thuật robot tại Việt Nam.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, việc thành lập trung tâm không chỉ giúp đội ngũ y tế trong nước tiếp cận công nghệ hiện đại mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng dụng kỹ thuật cao, đặc biệt là phẫu thuật robot vào điều trị.