Hà Nội tăng cường giám sát khi có 17 ca COVID-19, dịch tay chân miệng diễn biến phức tạp

Hà Minh
TPO - Trong tuần từ 20–27/3, Hà Nội ghi nhận 17 ca COVID-19. Song song với đó, bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm ổ dịch tại trường học.

Trong tuần từ 20–27/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19, phân bố tại 12 phường, xã trên địa bàn. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố có 29 ca mắc tại 22 phường, xã, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. So với cùng kì năm 2025, số ca mắc có xu hướng gia tăng.

Trước diễn biến của biến thể mới BA.3.2 – một nhánh phụ của dòng Omicron – ngành y tế khuyến cáo người dân giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể này mang nhiều đột biến trên protein gai, yếu tố giúp virus bám và xâm nhập tế bào người. Một số chuyên gia nhận định những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan hoặc làm suy giảm phần nào hiệu quả miễn dịch.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước. Vắc xin phòng COVID-19 vẫn được khẳng định là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ chuyển nặng, nhập viện và tử vong.

Trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lưu hành và có thể xuất hiện thêm biến thể mới, việc duy trì các biện pháp phòng dịch là cần thiết, đặc biệt tại nơi đông người và không gian kín.

Bộ Y tế mới ra khuyến cáo về biến thể mới của virus SARS-CoV2.

Ngành y tế khuyến nghị người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế hoặc khu vực tập trung đông người; những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động phòng ngừa lây nhiễm cho cộng đồng.

Ở chiều hướng khác, bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng nhanh. Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 233 ca mắc tại 91 phường, xã, tăng 46 trường hợp so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố có 1.320 ca mắc, không có trường hợp tử vong, cao hơn đáng kể so với cùng kì năm ngoái.

Đáng chú ý, trong tuần xuất hiện thêm 2 ổ dịch tại trường học; tính từ đầu năm đã ghi nhận 24 ổ dịch, trong đó 5 ổ vẫn đang hoạt động. Dự báo số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong khi đó, sốt xuất huyết ghi nhận 7 ca trong tuần, giảm nhẹ so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố có 181 trường hợp mắc, không có ca tử vong và thấp hơn cùng kỳ năm 2025. Hiện không ghi nhận ổ dịch mới, ổ dịch trước đó đã được xử lí dứt điểm.

CDC Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lí triệt để các ổ dịch. Các trạm y tế cơ sở được yêu cầu đẩy mạnh theo dõi ca bệnh trong cộng đồng, đặc biệt tại nhà trẻ, mẫu giáo; đồng thời triển khai vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

#Giám sát dịch bệnh COVID-19 Hà Nội #Gia tăng bệnh tay chân miệng tại trường học #Khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 #Biện pháp kiểm soát ổ dịch trong cộng đồng #Tác động của biến thể virus SARS-CoV-2

