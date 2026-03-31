Thai bám vào ‘tử huyệt’ khiến mẹ suýt tử vong

TPO - Ngày 31/3, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, can thiệp cho một trường hợp thai ngoài tử cung cực hiếm. Người mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị thai bám sát động mạch chủ bụng - mạch máu lớn nhất cơ thể.

Theo bệnh sử, chị L.T.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) từng sinh thường hai lần và có tiền sử thai ngoài tử cung, đã phẫu thuật cắt tai vòi trái hơn 10 năm trước. Gần đây, bệnh nhân quên sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày, dù đã bổ sung thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Sau khi trễ kinh hơn một tháng, thử thai cho kết quả dương tính, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện đau bụng tăng dần.

Các bác sĩ của 2 bệnh viện đã khẩn cấp thực hiện ca mổ ngay trong đêm cứu bệnh nhân

Chị T. đến khám tại cơ sở y tế địa phương. Bác sĩ nghi ngờ thai trong ổ bụng khoảng 10 tuần nên thực hiện chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Từ Dũ.

Tại đây, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu như siêu âm Doppler và MRI, bác sĩ xác định tuổi thai khoảng 10–11 tuần, còn sống, nằm sau phúc mạc, bám sát động mạch chủ bụng. Khối thai nằm dưới vị trí phân nhánh của động mạch thận trái, dính vào thành động mạch chủ đoạn khoảng 10mm, xung quanh có dịch, nghi xuất huyết tiến triển.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những thể thai ngoài tử cung hiếm gặp nhất, với nguy cơ vỡ mạch máu lớn dẫn tới tử vong rất cao. Việc can thiệp đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối nhằm tránh tổn thương động mạch chủ và các cấu trúc quan trọng lân cận.

Trước tình trạng nguy cấp, ê kíp điều trị đã kích hoạt báo động đỏ liên viện, huy động các chuyên gia phẫu thuật mạch máu từ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp xử trí. Các chuyên khoa sản phụ và mạch máu tiến hành hội chẩn, xây dựng phương án phẫu thuật nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Ca phẫu thuật diễn ra ngay trong đêm. Khi mở ổ bụng, ê kíp bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị xuất huyết lan tỏa vùng sau phúc mạc. Khối thai nằm sát các cấu trúc quan trọng gồm động mạch chủ bụng, động mạch và tĩnh mạch thận trái, niệu quản.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành bóc tách, bảo tồn hệ thống động – tĩnh mạch thận trái, đồng thời tiếp cận khối thai dính sát động mạch chủ. Trong quá trình phẫu tích, một phần động mạch sinh dục trái của người bệnh bị tổn thương gây chảy máu, nhưng đã được xử trí kịp thời. Niệu quản được bảo vệ an toàn trong suốt quá trình mổ. Sau gần 3 giờ, ê kíp bác sĩ của hai bệnh viện đã lấy trọn khối thai và bánh nhau nằm sâu sau phúc mạc.

Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, có thể đi lại và ăn uống bình thường. Đến ngày 31/3, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung sau phúc mạc là thể bệnh cực hiếm, khó chẩn đoán do triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hoặc sản khoa thông thường. Nếu không phát hiện sớm, bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong do vỡ mạch máu lớn.