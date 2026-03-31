Tạm đình chỉ cơ sở bánh mì liên quan 80 người nghi ngộ độc để phục vụ điều tra

TPO - Ngày 31/3, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin chính thức về vụ nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Q.H, ở xã Ea Đrăng.

Theo báo cáo, đến 17h ngày 30/3, toàn tỉnh ghi nhận 80 trường hợp có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy. Trong đó, 73 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H’leo, 1 ca tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên và 6 ca tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Đã có 10 người xuất viện, 6 trường hợp chuyển tuyến theo nguyện vọng; hiện còn 70 bệnh nhân đang tiếp tục theo dõi, điều trị và sức khỏe dần ổn định.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các ca bệnh đều liên quan đến việc ăn bánh mì tại cơ sở Q.H trong khoảng 15 - 21h ngày 27/3. Đến khoảng 22h cùng ngày, người ăn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng và nhập viện từ rạng sáng 28/3. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành y tế địa phương đã khẩn trương tổ chức cấp cứu, thu dung và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân; đồng thời lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm liên quan gửi xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân. Cơ sở bánh mì nói trên hiện đã bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Trung tâm Y tế Ea H'leo.

Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nguồn gây ngộ độc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong thời gian tới, ngành y tế địa phương tiếp tục theo dõi, điều trị các trường hợp mắc, đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Liên quan đến vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị ngành y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm (nếu có), đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự.