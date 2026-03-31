Báo động đỏ cứu sống hai mẹ con bị tiền sản giật nguy kịch tính mạng

TPO - Ngày 31/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận sản phụ mang thai 34 tuần trong tình trạng tiền sản giật nặng, huyết áp tăng vọt kèm dấu hiệu suy thai cấp. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống cả mẹ và bé sau cuộc chạy đua với thời gian.

BS Nguyễn Viết Đức, khoa Sản phụ khoa cho biết, bệnh nhân là chị L.T.N.D. (38 tuổi, quê Tây Ninh), có tiền sử tăng huyết áp thai kỳ từ tuần 26 và được theo dõi điều trị. Tuy nhiên, các chỉ số huyết áp vẫn dao động ở mức cao. Khi nhập viện, huyết áp của sản phụ đã tăng lên mức nguy hiểm 180/110 mmHg, kèm theo triệu chứng đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo và mệt lả.

Bé trai đã cùng mẹ vượt cạn thành công nhờ nỗ lực cấp cứu của các bác sĩ

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp theo dõi tim thai liên tục, các bác sĩ ghi nhận tình trạng nhịp giảm muộn lặp lại. Đây là dấu hiệu cảnh báo suy thai cấp, nguy cơ biến chứng như nhau bong non hoặc diễn tiến nặng của tiền sản giật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Trước tình huống khẩn cấp, ê kíp điều trị nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, huy động đồng thời các chuyên khoa Sản, Nhi và Gây mê hồi sức phối hợp xử trí.

Trong phòng mổ, các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật lấy thai, vừa kiểm soát huyết áp và dự phòng những biến chứng nguy hiểm thường gặp trong tiền sản giật nặng. Bên cạnh đó, các bác sĩ Nhi khoa chuẩn bị đầy đủ phương tiện hồi sức sơ sinh, sẵn sàng can thiệp ngay khi trẻ chào đời.

Sau 16 phút kể từ khi quyết định phẫu thuật được đưa ra, bé trai nặng 1,7kg đã cất tiếng khóc chào đời an toàn. Do sinh non và cân nặng thấp, trẻ đã được hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn kết hợp chăm sóc liên tục. Sản phụ được các bác sĩ theo dõi sát, điều trị tích cực giúp qua cơn nguy kịch.

Sức khỏe cả hai mẹ con sản phụ đã bình phục tốt trong niềm vui của các bác sĩ và gia đình

Gần 1 tuần sau ngày đối mặt với “cửa tử”, cả hai mẹ con đã đáp ứng điều trị tốt. Hiện tình trạng hô hấp của bé nhanh chóng cải thiện, có thể tự bú mẹ và tăng trưởng ổn định. Người mẹ đã tự đi lại và chăm sóc con như các sản phụ khác.

Theo BS Đức, tiền sản giật là một trong những biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ, có thể diễn tiến nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Bệnh có thể dẫn đến sản giật, nhau bong non, suy thai hoặc băng huyết sau sinh, đe dọa tính mạng của mẹ và bé.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, sản phụ cần được tầm soát nguy cơ tiền sản giật ngay từ sớm. Đồng thời, cần tuân thủ điều trị dự phòng theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt ở những trường hợp có yếu tố nguy cơ cao.