Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu sống nam sinh hôn mê sâu do vỡ mạch máu não

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cơn đau đầu dữ dội tưởng chừng đơn giản đã đẩy nam sinh lớp 8 vào tình trạng hôn mê sâu do vỡ dị dạng mạch máu não. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, chuẩn bị trở lại trường học.

Bệnh nhân là em N.C.T. (14 tuổi) đã được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Ngày 31/3, thông tin từ bệnh viện cho biết, qua điều tra bệnh sử, trước khi rơi vào tình trạng nguy kịch, T. đang học trên lớp thì bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Nghĩ chỉ là triệu chứng thông thường, em xin xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Những ngày sau, tình trạng không cải thiện, gia đình đưa T. đi khám tại cơ sở y tế gần nhà và được kê đơn thuốc điều trị.

dot-quy-2.jpg
Hệ thống mạch máu não của bệnh nhân trước và sau khi được can thiệp xử lý túi phình bị vỡ

Đến ngày thứ 5, cơn đau đầu tái phát với mức độ nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân xuất hiện yếu liệt nửa người bên trái, sau đó rơi vào hôn mê. Gia đình nhanh chóng đưa em đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, chẩn đoán chuyên sâu, các bác sĩ xác định T. bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM). Đây là một bệnh lý bẩm sinh nguy hiểm, có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài và bộc phát đột ngột.

Theo BS-CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện, bệnh nhân có dị dạng mạch máu não phức tạp kèm khối máu tụ lớn, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Ê kíp đã triển khai chiến lược điều trị phối hợp nhằm kiểm soát chảy máu và loại bỏ tổn thương.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu, đánh giá nhanh và tiến hành can thiệp nội mạch để giảm lưu lượng dòng chảy, hạn chế nguy cơ chảy máu tiếp diễn. Sau đó, ê kíp phẫu thuật thần kinh thực hiện bóc tách và loại bỏ hoàn toàn khối dị dạng. Ca can thiệp diễn ra khẩn trương giúp bảo tồn tối đa chức năng não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh lại chỉ sau một đêm, diễn tiến hồi phục tích cực.

dot-quy-1.png
Sau quá trình điều trị và vật lý trị liệu phục hồi chức năng, em T. đã có thể cầm bút vẽ trở lại

Sau quá trình vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, hiện sức khỏe của T. đã bình phục tốt. Từ tình trạng đối mặt với nguy cơ tử vong vì di chứng nặng nề, bệnh nhân đã có thể cầm bút vẽ trở lại. Theo đánh giá của bác sĩ, với tiến triển hiện tại, em có thể quay lại trường học trong năm học 2026–2027.

BS Quang Hưng cho biết, dị dạng mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm do các mạch máu bất thường trong não có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết não đe dọa tính mạng. Việc điều trị triệt để nhằm loại bỏ hoàn toàn dị dạng là yếu tố quyết định để ngăn ngừa tái phát.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, kéo dài hoặc bất thường, nhất là khi kèm theo biểu hiện thần kinh như yếu tay chân, co giật thì cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu để được cấp cứu, điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Vân Sơn
Xem thêm

Cùng chuyên mục