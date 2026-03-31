Cứu sống nam sinh hôn mê sâu do vỡ mạch máu não

TPO - Một cơn đau đầu dữ dội tưởng chừng đơn giản đã đẩy nam sinh lớp 8 vào tình trạng hôn mê sâu do vỡ dị dạng mạch máu não. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, chuẩn bị trở lại trường học.

Bệnh nhân là em N.C.T. (14 tuổi) đã được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Ngày 31/3, thông tin từ bệnh viện cho biết, qua điều tra bệnh sử, trước khi rơi vào tình trạng nguy kịch, T. đang học trên lớp thì bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Nghĩ chỉ là triệu chứng thông thường, em xin xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Những ngày sau, tình trạng không cải thiện, gia đình đưa T. đi khám tại cơ sở y tế gần nhà và được kê đơn thuốc điều trị.

Hệ thống mạch máu não của bệnh nhân trước và sau khi được can thiệp xử lý túi phình bị vỡ

Đến ngày thứ 5, cơn đau đầu tái phát với mức độ nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân xuất hiện yếu liệt nửa người bên trái, sau đó rơi vào hôn mê. Gia đình nhanh chóng đưa em đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, chẩn đoán chuyên sâu, các bác sĩ xác định T. bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM). Đây là một bệnh lý bẩm sinh nguy hiểm, có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài và bộc phát đột ngột.

Theo BS-CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện, bệnh nhân có dị dạng mạch máu não phức tạp kèm khối máu tụ lớn, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Ê kíp đã triển khai chiến lược điều trị phối hợp nhằm kiểm soát chảy máu và loại bỏ tổn thương.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu, đánh giá nhanh và tiến hành can thiệp nội mạch để giảm lưu lượng dòng chảy, hạn chế nguy cơ chảy máu tiếp diễn. Sau đó, ê kíp phẫu thuật thần kinh thực hiện bóc tách và loại bỏ hoàn toàn khối dị dạng. Ca can thiệp diễn ra khẩn trương giúp bảo tồn tối đa chức năng não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh lại chỉ sau một đêm, diễn tiến hồi phục tích cực.

Sau quá trình điều trị và vật lý trị liệu phục hồi chức năng, em T. đã có thể cầm bút vẽ trở lại

Sau quá trình vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, hiện sức khỏe của T. đã bình phục tốt. Từ tình trạng đối mặt với nguy cơ tử vong vì di chứng nặng nề, bệnh nhân đã có thể cầm bút vẽ trở lại. Theo đánh giá của bác sĩ, với tiến triển hiện tại, em có thể quay lại trường học trong năm học 2026–2027.

BS Quang Hưng cho biết, dị dạng mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm do các mạch máu bất thường trong não có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết não đe dọa tính mạng. Việc điều trị triệt để nhằm loại bỏ hoàn toàn dị dạng là yếu tố quyết định để ngăn ngừa tái phát.