Nữ bệnh nhân đột quỵ sau khi bơm mỡ làm đẹp

TPO - Bệnh viện Quân y 175 cho vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp biến chứng nặng sau can thiệp thẩm mỹ. Cùng với việc cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã nỗ lực phục hồi thẩm mỹ và chức năng vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng.

Thông tin từ Bệnh viện Quân Y 175 ngày 1/4 cho biết, theo bệnh sử, trước khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân V.T.A.Đ. (33 tuổi) thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng và cấy mỡ tự thân vào hai bên thái dương tại một phòng khám thẩm mỹ tư nhân. Khoảng 60 phút sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, tiếp xúc chậm, không nói được và yếu nửa người bên phải.

Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đột quỵ nhồi máu não cấp tính bán cầu trái giờ thứ 3 do thuyên tắc mỡ - biến chứng sau thủ thuật bơm mỡ tự thân vùng thái dương.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh (ảnh minh họa)

BS-CKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng – Tạo hình, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: Biến chứng thuyên tắc mỡ sau cấy mỡ tự thân là trường hợp cực kỳ hiếm, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/1.000 ca nhưng khi xảy ra thì hậu quả rất nặng.

Sau hai ngày điều trị, tình trạng phù não diễn tiến nặng. Hình ảnh CT sọ não cho thấy, người bệnh bị nhồi máu diện rộng bán cầu não bên trái gây đẩy lệch đường giữa của bộ não. Sau hội chẩn, ê kíp các bác sĩ chuyên khoa sọ não đã quyết định mổ mở sọ giải áp cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận động mạch thái dương nông nhánh trán ở vùng đỉnh đã bị tắc nghẽn, màu xanh đen, không còn mạch đập. Kết quả giải phẫu bệnh xác định lòng động mạch chứa đầy tế bào mỡ, thành mạch không có dấu hiệu xơ vữa, phù hợp với chẩn đoán thuyên tắc mỡ.

Sau phẫu thuật giải áp, bệnh nhân dần cải thiện tri giác, tổn thương nhu mô não giảm dần. Gần 2 tuần điều trị tích cực, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, sau quá trình điều trị tích cực, người bệnh bị yếu nửa người bên phải, khó khăn trong vận động, phát âm và nhận thức. Đặc biệt, sau khi mở hộp sọ giải áp, vùng thái dương bị khuyết sọ diện rộng kèm sẹo giãn mất tóc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã lựa chọn phương án đặt túi giãn da vùng da đầu có tóc, sau đó kết hợp vá sọ bằng lưới titan và chuyển vạt da giãn để che phủ toàn bộ vùng khuyết.

BS Hùng cho biết, sau khi được phẫu thuật đặt túi giãn da tại vùng thái dương. Túi giãn được bơm định kỳ nhằm tăng dần diện tích da đầu có tóc. Tiếp đó, người bệnh được vá màng sọ bằng lưới titan, cắt bỏ sẹo giãn, lấy túi giãn ra khỏi vùng đầu và chuyển vạt da đầu có tóc che phủ toàn bộ vùng khuyết. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, vạt da hồng ấm, tưới máu tốt, các nang tóc sống hoàn toàn và che phủ trọn vẹn vùng khuyết sẹo.

Từ tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân dần trở lại với cuộc sống bình thường.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, khi có nhu cầu làm đẹp bằng thủ thuật can thiệp thẩm mỹ cần thực hiện tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp phép danh mục kỹ thuật, đồng thời phải do bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và trình độ chuyên môn đảm nhiệm. Mọi can thiệp y khoa đều tiềm ẩn những rủi ro và tai biến nhất định, vì vậy khách hàng cần được tư vấn kỹ lưỡng để có nhận thức đúng đắn, hướng tới việc làm đẹp an toàn, chuẩn mực, cá nhân hóa và không lạm dụng.