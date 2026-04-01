Từ dữ liệu đến hành động: Abbott thúc đẩy kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe chủ động

Hệ thống y tế Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình điều trị sang phòng ngừa và quản lý sức khỏe chủ động, các ưu tiên như củng cố y tế cơ sở, mở rộng chăm sóc từ xa, nâng cao chất lượng điều trị và thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp thiết. Song song với xu hướng này, các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong việc đưa công nghệ và dữ liệu vào thực tiễn. Trong đó, Abbott là một trong những doanh nghiệp tiên phong, đồng hành cùng hệ thống y tế thông qua các giải pháp trải dài từ dinh dưỡng, dược phẩm đến chẩn đoán và thiết bị y tế.

Xu hướng chủ động quản lý sức khỏe trong kỷ nguyên công nghệ

Sự phát triển của công nghệ số, thiết bị sinh học đeo được và dữ liệu sức khỏe đang dần thay đổi cách mỗi người theo dõi và quản lý sức khỏe. Thay vì chỉ tìm đến dịch vụ y tế khi có triệu chứng hoặc trong các lần khám định kỳ, ngày nay công nghệ đã tạo điều kiện cho người dùng theo dõi các chỉ số sức khỏe theo thời gian thực, từ đó hiểu rõ hơn về cơ thể và chủ động điều chỉnh lối sống. Xu hướng này góp phần thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, nơi dữ liệu trở thành nền tảng cho các quyết định về dinh dưỡng, vận động và phòng ngừa bệnh tật.

Đầu năm 2026, tại CES 2026 (Las Vegas, Hoa Kỳ), Abbott giới thiệu Libre Assist, một tính năng mới tích hợp trong ứng dụng của hệ thống theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre. Tính năng này ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán tác động của bữa ăn lên đường huyết từ trước khi ăn, đồng thời đưa ra gợi ý điều chỉnh nhằm hạn chế nguy cơ tăng đường huyết.

Những đổi mới này cho thấy vai trò ngày càng rõ của công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) trong quản lý bệnh đái tháo đường. Hệ thống FreeStyle Libre sử dụng cảm biến nhỏ gọn đeo trên cánh tay trong tối đa 14 ngày, cung cấp dữ liệu đường huyết theo thời gian thực, giúp người sử dụng theo dõi xu hướng đường huyết và điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động cũng như sinh hoạt hằng ngày.

FreeStyle Libre cung cấp những dữ liệu hữu ích và có thể hành động ngay, giúp người đái tháo đường đưa ra các quyết định phù hợp

Hiện nay, FreeStyle Libre được hơn 7 triệu người tại hơn 60 quốc gia tin dùng và đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2021, góp phần mở rộng khả năng tự theo dõi đường huyết, thúc đẩy xu hướng cá nhân hóa điều trị và tăng cường vai trò chủ động của người bệnh. Tại Việt Nam, khoảng 7 triệu người đang sống chung với đái tháo đường, trong đó hơn một nửa đã gặp biến chứng. Bộ Y tế khuyến nghị sử dụng hệ thống theo dõi đường huyết liên tục cho những người cần theo dõi chặt chẽ và bệnh nhân nội trú cần dữ liệu chính xác theo thời gian thực.

Đưa công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến đến Việt Nam

Trong hơn ba thập kỷ tại Việt Nam, Abbott từng bước đưa vào nhiều giải pháp và công nghệ chăm sóc sức khỏe, trải dài từ dinh dưỡng, dược phẩm đến thiết bị y tế và chẩn đoán. Doanh nghiệp cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan và cơ sở y tế trong nước nhằm hỗ trợ giải quyết những thách thức sức khỏe đang gia tăng, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường và tim mạch.

Trong lĩnh vực tim mạch, Abbott đã đưa vào Việt Nam những giải pháp tiên tiến đi kèm hoạt động đào tạo chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, góp phần mở rộng lựa chọn điều trị và nâng cao năng lực tại các cơ sở y tế. Trong đó tiêu biểu là thiết bị hỗ trợ thất trái HeartMate 3, công nghệ được sử dụng hỗ trợ điều trị suy tim giai đoạn nặng. Thiết bị này đã được cấy ghép thành công cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mở ra thêm lựa chọn hỗ trợ điều trị cho các trường hợp suy tim phức tạp. Abbott và Bệnh viện 108 cũng phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo chuyên môn trong sàng lọc và điều trị bệnh tim mạch, đồng thời hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng các kỹ thuật lâm sàng mới.

Trước đó, nhiều công nghệ tim mạch khác như MitraClip - thiết bị sửa van hai lá xâm lấn tối thiểu hay Amplatzer Piccolo Occluder – thiết bị hỗ trợ điều trị còn ống động mạch ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh cũng đã được đưa vào Việt Nam.

Thiết bị sửa van hai lá xâm lấn tối thiểu MitraClip của Abbott

Abbott cũng không ngừng mang đến Việt Nam những giải pháp xét nghiệm chẩn đoán tiên tiến, phản ánh xu hướng tự động hóa và tối ưu hóa quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng chăm sóc người bệnh. Một điểm nhấn là hệ thống mở tự động hoàn toàn GLP Systems Track được triển khai tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM. Hệ thống cho phép kết nối đa nền tảng và tự động hóa hoàn toàn toàn bộ quy trình xét nghiệm từ huyết thanh học, định nhóm máu đến NAT, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng chăm sóc người bệnh. Đây cũng là hệ thống GLP đầu tiên trong lĩnh vực ngân hàng máu được lắp đặt ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ và chuyên môn y khoa, Abbott còn tích cực triển khai các sáng kiến chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng các đối tác chiến lược. Tiêu biểu là sáng kiến “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn 2026” do Abbott phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai vào tháng 1 vừa qua, cung cấp khám tổng quát, sàng lọc sớm nguy cơ bệnh lý, đánh giá sức khỏe khối cơ và tư vấn dinh dưỡng cho hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội. Chương trình là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng Việt Nam nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc người cao tuổi.

Người cao tuổi tham gia các hoạt động do Abbott phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao tuổi thọ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế theo Nghị quyết 72-NQ/TW năm 2025, việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ chăm sóc sức khỏe mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần hỗ trợ hệ thống y tế nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống của người dân.