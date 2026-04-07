Xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

TPO - Vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) khiến nhiều người nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

Ngày 7/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm, đồng thời nhận báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phân tích mẫu thực phẩm, bệnh phẩm gây ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê.

Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy tổng cộng 11 mẫu để kiểm nghiệm, gồm 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Trong đó, 4 mẫu thực phẩm do Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, 7 mẫu bệnh phẩm do CDC tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.

Kết quả, có 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn. Cụ thể, 1 mẫu chả lụa dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus; 1 mẫu chà bông dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus. Đối với bệnh phẩm, có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Kết quả kiểm nghiệm xác định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

Các bệnh nhi điều trị tại bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị UBND xã Tịnh Khê tiến hành xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong hai ngày 22 và 23/3, một số bệnh viện tại trung tâm Quảng Ngãi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt.

Các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm kinh doanh do bà T.T.K.A. (ở xã Tịnh Khê) làm chủ. Thời gian sử dụng bánh mì được xác định trong khoảng từ 7h ngày 21/3 đến 8h ngày 22/3.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bánh mì do bà T.T.K.A. làm chủ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà A. cho biết, mỗi ngày bán một tủ bánh mì từ 6h đến 9h, với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ (tự đánh từ trứng gà và dầu đậu nành), tương ớt rim, rau ngò, thịt hon, xíu mại. Trong đó, chả được mua từ một cơ sở gần chợ Gò (phường Trương Quang Trọng), tương ớt rim và chà bông lấy từ một tiểu thương tại chợ Tịnh Khê, các nguyên liệu còn lại do gia đình tự chế biến tại bếp.

Chủ cơ sở còn cho biết, một số thực phẩm như chả bò gân, chả lụa, ớt rim, chà bông được mua về bảo quản và sử dụng trong 2 - 3 ngày để bán dần. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh cũng như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu. Khu vực chế biến là bếp gia đình, sau đó vận chuyển đến bán cách nhà khoảng 80m.