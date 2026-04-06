Tầm soát quy mô lớn ở TPHCM: Cứ 10 người đi khám, ra 6 bệnh nhân

TPO - Chiến dịch khám tầm soát quy mô lớn diễn ra trong ngày 5/4 nhân Ngày Sức khỏe toàn dân tại TP.HCM cho thấy thực tế đáng lo ngại, gần 64% người dân tham gia được phát hiện có vấn đề sức khỏe. Con số này không chỉ gây “giật mình” về tỷ lệ bệnh tật trong cộng đồng, mà còn cảnh báo về sự chủ quan, ít khám sức khỏe định kỳ của người dân.

Ngày 6/4, Sở Y tế TPHCM đã công bố kết quả thống kê về kết quả khám bệnh miễn phí trên toàn địa bàn tại 58 cơ sở y tế thực hiện trong ngày 5/4. Theo đó, trong tổng số 13.799 người tham gia khám sàng lọc miễn phí, có 8.784 trường hợp (gần 64%) được ghi nhận có bất thường sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp. Trong đó, 4.206 người được hướng dẫn quản lý tại trạm y tế, còn 4.578 trường hợp phải chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Tỷ lệ phát hiện cao bất thường này phản ánh một thực tế rằng nhiều bệnh lý đang tồn tại âm thầm trong cộng đồng mà người dân không hề hay biết.

Nhóm bệnh mạn tính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám, trong đó hàng nghìn trường hợp cần theo dõi lâu dài hoặc chuyển tuyến điều trị. Đây là những bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch – vốn được xem là “sát thủ thầm lặng” do diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Kết quả này cho thấy gánh nặng bệnh không lây nhiễm tại TP.HCM đang ở mức cao, phù hợp với bức tranh chung của một siêu đô thị đang già hóa dân số và chịu áp lực từ lối sống hiện đại.

Đội chăm sóc Sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư được Vinamilk tài trợ máy tính bảng hỗ trợ khám chữa bệnh trong thời đại công nghệ số

Đáng chú ý, trong 1.180 lượt tầm soát ung thư, có tới 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán chuyên sâu. Đây là con số khiến giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, bởi phát hiện sớm ung thư là yếu tố quyết định khả năng điều trị và tiên lượng sống. Việc hàng trăm người được phát hiện nguy cơ ngay tại cộng đồng cho thấy sự cấp thiết về mở rộng các chương trình phát hiện sớm.

Không chỉ dừng lại ở các bệnh lý nguy hiểm, nhiều chuyên khoa khác cũng ghi nhận số ca bất thường đáng kể. Tầm soát bệnh lý mắt phát hiện 464 trường hợp cần can thiệp trong tổng số 877 lượt khám. Tương tự, lĩnh vực phụ khoa ghi nhận 310 ca cần điều trị chuyên sâu trên 839 lượt khám, trong khi tim mạch cũng có hàng chục trường hợp phải chuyển tuyến. Các chuyên khoa như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe rất lớn của người dân.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ngành y tế đang định hướng chuyển đổi căn bản từ khám chữa bệnh là trung tâm sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động phòng bệnh. Hiện nay, TP.HCM đã triển khai mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng, với mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng, mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm 2026. Với quy mô dân số gần 15 triệu người, đây là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là bước đi quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu. Mô hình “kiềng ba chân” gồm khám linh hoạt, tầm soát tại cộng đồng và liên thông dữ liệu sức khỏe được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống y tế hiện đại, bền vững.