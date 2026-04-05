Kích hoạt ‘mắt thần’ CT đếm photon, soi rõ tổn thương từ rất sớm

TPO - Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đưa vào vận hành đồng thời hai hệ thống chụp cắt lớp vi tính đếm photon hiện đại, mở ra bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ cao vào chẩn đoán y khoa.

Ngày 5/4, Bệnh viện Bạch Mai ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Siemens Healthineers nhằm thúc đẩy triển khai các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, trọng tâm là hệ thống cắt lớp vi tính đếm photon NAEOTOM Alpha. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Sự kiện này nối tiếp dấu mốc cuối năm 2025 khi Bệnh viện Bạch Mai đồng thời đưa vào vận hành hai hệ thống NAEOTOM Alpha – một bước tiến đáng chú ý trong hiện đại hóa chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam.

NAEOTOM Alpha là hệ thống CT đếm photon đầu tiên trên thế giới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả trong lâm sàng. Khác với CT truyền thống, công nghệ này ghi nhận trực tiếp từng photon tia X, từ đó hạn chế nhiễu, tăng độ tương phản và cải thiện rõ rệt chất lượng hình ảnh. Nhờ khả năng phân tích vật chất ở mức chi tiết cao, thiết bị hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương rất nhỏ, đặc biệt hữu ích trong các bệnh lý tim mạch, thần kinh và ung bướu.

Bên cạnh đó, với công nghệ đếm photon thế hệ mới kết hợp thiết kế hai đầu bóng, hệ thống cho phép chụp siêu nhanh, độ phân giải cao, đồng thời giảm liều tia và lượng thuốc cản quang. Đây là lợi thế quan trọng đối với những bệnh nhân cần chụp nhiều lần như người mắc bệnh mạn tính, ung thư hoặc trẻ em, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong chẩn đoán.

Việc trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam và đơn vị đầu tiên tại châu Á vận hành đồng thời hai hệ thống CT đếm photon đúng dịp kỷ niệm 115 năm thành lập tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Bạch Mai trong ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại.

Hiện nay, Bạch Mai là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, từ hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm chuyên sâu đến các kỹ thuật hồi sức và can thiệp hiện đại. Nền tảng này giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, rút ngắn thời gian điều trị và hướng tới chăm sóc cá thể hóa cho người bệnh.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai đào tạo, tổ chức hội thảo chuyên môn và tăng cường trao đổi học thuật với các chuyên gia trong và ngoài nước. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng sẽ được đẩy mạnh, kết hợp năng lực lâm sàng của đội ngũ bác sĩ Bạch Mai với nền tảng công nghệ từ Siemens Healthineers. Những nghiên cứu trên hệ thống NAEOTOM Alpha được kỳ vọng sẽ tạo ra các công bố khoa học có giá trị trên các tạp chí uy tín quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng hợp tác không chỉ dừng ở đầu tư thiết bị mà còn mở rộng sang phát triển chuyên môn và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu đưa bệnh viện trở thành trung tâm đào tạo và tham chiếu hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Ông Fabian Martin Singer, Giám đốc Điều hành Siemens Healthineers Việt Nam, nhấn mạnh các hợp tác dài hạn đóng vai trò then chốt trong đổi mới y tế bền vững, không chỉ đưa công nghệ vào thực tiễn mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và vị thế của y tế Việt Nam.

Việc ký kết lần này được đánh giá là bước đi quan trọng trong thúc đẩy ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và góp phần phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập.