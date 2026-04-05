Bayer và Long Châu đẩy mạnh chương trình chủ động phòng và kiểm soát đột quỵ nhân Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026

Hưởng ứng chương trình Ngày Sức khỏe Toàn dân, Bayer phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc & Trung tâm Tiêm chủng Long Châu triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa và quản lý nguy cơ đột quỵ.

Sự kiện do Bộ Y tế chủ trì tổ chức với thông điệp “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, thể hiện rõ định hướng chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, khuyến khích người dân duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thể lực thường xuyên và chủ động theo dõi sức khỏe.

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, thu hút sự tham gia của các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở y tế và đông đảo người dân.

Sự kiện Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026 diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Khám sàng lọc và tư vấn nguy cơ đột quỵ cho người dân

Tại sự kiện phát động Ngày Sức khỏe Toàn dân diễn ra tại Công viên Thống Nhất, gian hàng của Bayer và Long Châu đã tổ chức nhiều hoạt động cung cấp kiến thức về phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ đột quỵ. Người dân tham gia được khám sàng lọc miễn phí các chỉ số sức khỏe quan trọng như huyết áp, đường huyết, rung nhĩ nhằm đánh giá nguy cơ mắc bệnh.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu nguy cơ cao, các chuyên gia y tế trực tiếp tư vấn, giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình cũng như các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Gian hàng của Bayer và Long Châu với nhiều hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe về đột quỵ.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tương tác tìm hiểu kiến thức về đột quỵ cũng được tổ chức tại gian hàng, giúp người tham gia tiếp cận thông tin về các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh một cách trực quan và dễ hiểu.

Tăng cường dự phòng và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ

Các hoạt động Bayer và Long Châu tại sự kiện này cũng nằm trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026 – 2030, được triển khai dưới sự chỉ đạo và phối hợp của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đi thăm gian hàng tư vấn về chăm sóc sức khỏe đột quỵ của Bayer và Long Châu.

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược Phẩm, Bayer Việt Nam cho biết:

“Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026 là lời kêu gọi mạnh mẽ để mỗi người dân chủ động hành động vì sức khỏe chính mình. Trong bối cảnh đột quỵ vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, Bayer tự hào sát cánh cùng Long Châu, với sự chỉ đạo chiến lược từ Cục Phòng bệnh, mang đến những hoạt động thiết thực và ý nghĩa ngay tại sự kiện này.”

Theo ông Alexander, bên cạnh việc cung cấp các giải pháp y khoa, Bayer cũng phối hợp với các đối tác tại Việt Nam để hỗ trợ triển khai các chiến lược y tế trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong phòng ngừa và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Ông James Alexander - Giám đốc Nhánh Dược Phẩm, Bayer Việt Nam (bìa phải) tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là đột quỵ, đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, đặt ra những thách thức trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng hành xuyên suốt cùng Bayer Việt Nam tại “Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026”, chúng tôi khẳng định cam kết bền bỉ cùng ngành y tế trong chiến lược dự phòng đột quỵ, hướng đến giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thông qua mạng lưới gần 2.700 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ y tế vững chuyên môn, Long Châu tiếp tục phát huy vai trò “điểm chạm y tế đầu tiên” tư vấn, hỗ trợ người dân nhận diện nguy cơ và kiểm soát các yếu tố dẫn đến đột quỵ từ sớm, qua đó thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ chủ động, bền vững, vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn”.

Các hoạt động Bayer và Long Châu tại sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026 – 2030.

Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026 cũng là dịp để Việt Nam hưởng ứng chủ đề Ngày Sức khỏe Thế giới năm nay của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – “Global Action for Universal Health Coverage”, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, công bằng và bền vững.