Cứu kịp thời du khách gặp sự cố trên vịnh Hạ Long

TPO - Sáng 4/4, một du khách bất ngờ gặp sự cố sức khỏe khi đang tham quan vịnh Hạ Long đã được lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa vào bờ cấp cứu, qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, khoảng 10h43 cùng ngày, Trung tâm Giám sát an toàn và cứu nạn, cứu hộ tiếp nhận tin báo về một nam du khách có biểu hiện tím tái, mất thăng bằng khi đang ở trên tàu du lịch xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng trực đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sơ cứu tại chỗ, đồng thời điều động phương tiện đưa nạn nhân vào bờ trong thời gian ngắn nhất. Du khách sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều trị. Nhờ được xử trí kịp thời, người này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Đáng chú ý, đây là một trong những tình huống thực tế đầu tiên được xử lý kể từ khi Trung tâm Giám sát an toàn và cứu nạn, cứu hộ đi vào hoạt động. Trung tâm đóng vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin, điều phối lực lượng và phương tiện ứng cứu trên toàn tuyến vịnh.

Việc đưa Trung tâm vào vận hành cùng với bố trí tổ y tế thường trực trên vịnh là bước đi mới của Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an toàn cho du khách. Các kíp trực được trang bị thiết bị cấp cứu cơ bản, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp như tai nạn, đuối nước hoặc sự cố sức khỏe phát sinh trong quá trình tham quan.

Vụ việc vừa qua cho thấy, khi quy trình tiếp nhận thông tin, sơ cứu và vận chuyển cấp cứu được tổ chức đồng bộ, thời gian xử lý được rút ngắn đáng kể, góp phần tăng khả năng cứu sống người gặp nạn.

Trong bối cảnh lượng khách du lịch đến vịnh Hạ Long đang tăng trở lại, việc nâng cao năng lực giám sát, cứu hộ, cứu nạn được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn, giữ uy tín điểm đến của di sản thế giới.