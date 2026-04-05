Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu kịp thời du khách gặp sự cố trên vịnh Hạ Long

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 4/4, một du khách bất ngờ gặp sự cố sức khỏe khi đang tham quan vịnh Hạ Long đã được lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa vào bờ cấp cứu, qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, khoảng 10h43 cùng ngày, Trung tâm Giám sát an toàn và cứu nạn, cứu hộ tiếp nhận tin báo về một nam du khách có biểu hiện tím tái, mất thăng bằng khi đang ở trên tàu du lịch xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng trực đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sơ cứu tại chỗ, đồng thời điều động phương tiện đưa nạn nhân vào bờ trong thời gian ngắn nhất. Du khách sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều trị. Nhờ được xử trí kịp thời, người này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Đáng chú ý, đây là một trong những tình huống thực tế đầu tiên được xử lý kể từ khi Trung tâm Giám sát an toàn và cứu nạn, cứu hộ đi vào hoạt động. Trung tâm đóng vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin, điều phối lực lượng và phương tiện ứng cứu trên toàn tuyến vịnh.

Việc đưa Trung tâm vào vận hành cùng với bố trí tổ y tế thường trực trên vịnh là bước đi mới của Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an toàn cho du khách. Các kíp trực được trang bị thiết bị cấp cứu cơ bản, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp như tai nạn, đuối nước hoặc sự cố sức khỏe phát sinh trong quá trình tham quan.

Vụ việc vừa qua cho thấy, khi quy trình tiếp nhận thông tin, sơ cứu và vận chuyển cấp cứu được tổ chức đồng bộ, thời gian xử lý được rút ngắn đáng kể, góp phần tăng khả năng cứu sống người gặp nạn.

Trong bối cảnh lượng khách du lịch đến vịnh Hạ Long đang tăng trở lại, việc nâng cao năng lực giám sát, cứu hộ, cứu nạn được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn, giữ uy tín điểm đến của di sản thế giới.

Hoàng Dương
#vịnh Hạ Long #cứu nạn #du khách #sức khỏe #cứu hộ

