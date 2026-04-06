Bị đạn ná bắn xuyên từ mắt vào hộp sọ, bé trai nguy kịch tính mạng

TPO - Trong lúc chơi với các bạn, bé trai 4 tuổi bị đạn ná bắn chim bắn trúng đầu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định viên bi sắt nằm sát màng não đe dọa tính mạng bệnh nhi, cuộc mổ ngay lập tức được thực hiện trong đêm.

Ngày 6/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, trường hợp trên là bệnh nhi là bé H.L.Đ. (4 tuổi, ngụ Phú Quốc). Khai thác bệnh sử từ người nhà ghi nhận, trước khi sự cố xảy ra bé Đ. chơi cùng nhóm bạn và nghịch ná bắn chim. Trong lúc bất cẩn, viên đạn đã bắn trúng vùng mặt bên phải của trẻ.

Ngay sau tai nạn, gia đình lập tức đưa bé đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển tuyến lên TP.HCM để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Đến 23 giờ cùng ngày, bé nhập viện trong tình trạng sưng nề đau nhiều vùng mắt bên phải và đầu. Trẻ bị tổn thương nặng nề với vết thương mi dưới khoảng 6mm, rách kết mạc, xuất huyết củng mạc, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng yếu.

Dù được phẫu thuật cứu sống nhưng bệnh nhi đối mặt với nguy cơ mất thị lực mắt bên phải

BS Lê Hoàng Hùng, khoa Ngoại Thần kinh cho biết, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi, đặc biệt là mối liên quan giữa dị vật và các cấu trúc sống còn như mạch máu nội sọ, màng não và nhu mô não. Kết quả chụp CT cho thấy viên bi kim loại đường kính khoảng 5mm nằm ở cánh nhỏ xương bướm, thuộc vùng hố sọ giữa, sát màng não thùy thái dương phải.

“Đây là vị trí rất nguy hiểm, nguy cơ gây viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não do vi khuẩn. Chỉ cần chậm trễ hoặc thao tác không chính xác, nguy cơ tổn thương não, xuất huyết hoặc nhiễm trùng nặng dẫn tới tử vong rất cao” - BS Hùng chia sẻ.

Ngay trong đêm, ê kíp quyết định phẫu thuật mở hộp sọ để lấy dị vật. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, trong điều kiện phải kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ liên quan đến thần kinh và mạch máu. Nỗ lực của bác sĩ đã lấy thành công viên bi sắt ra khỏi hộp sọ bệnh nhi, tránh được những biến chứng đe dọa tính mạng. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tích cực. Tuy nhiên, trẻ đang đối mặt với nguy cơ mất thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu và xuất huyết võng mạc.

BS Nguyễn Thành Đô, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 1 đến 2 trường hợp dị vật vùng đầu – mặt ở trẻ em, phần lớn liên quan đến các trò chơi nguy hiểm như ná bắn chim hoặc súng tự chế. Dù số ca không nhiều, nhưng mức độ tổn thương thường rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng hoặc để lại di chứng nặng nề.