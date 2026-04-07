Những thông tin quan trọng về cấy ghép Implant

Mất răng khiến quá trình ăn nhai khó khăn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng ăn nhai. Phương pháp cấy ghép Implant ra đời được xem là giải pháp phục hình răng an toàn, ngăn ngừa tiêu xương, giúp răng được đảm bảo các chức năng như bình thường. Tìm hiểu kỹ hơn về cấy ghép Implant thông qua những chia sẻ cụ thể từ bài viết!

Cấy ghép Implant là gì? Có ưu điểm như thế nào?

Cấy ghép Implant là kỹ thuật phục hình răng toàn diện, bác sĩ thực hiện cấy ghép trụ Implant từ Titanium vào xương để thay thế răng đã mất. Sau khi cắm trụ Implant vào ổn định sẽ gắn mão sứ lên trên thông qua khớp nối Abutment, tạo nên chiếc răng hoàn thiện cả về chức năng ăn nhai lẫn thẩm mỹ.

So với các phương pháp phục hình răng đã mất hiện có, trồng răng Implant được đánh giáp cao về độ an toàn lẫn hiệu quả thực hiện, có nhiều ưu điểm vượt trội:

● Khôi phục chức năng ăn nhai tốt: Trụ Implant được cấy vào xương hàm nên tạo được sự chắc chắn như răng thật, giúp răng chịu lực cao cũng như ăn uống thoải mái, có thể ăn được những đồ dai và cứng, hiệu quả tương đồng với răng thật.

● Bảo vệ răng thật: Trụ Implant khi cấy ghép sẽ được gắn trực tiếp vào xương hàm, không cần các thao tác như mài răng như bọc sứ. Do đó, răng sau được phục hình khỏe mạnh, an toàn, bảo tồn răng kế cận hiệu quả.

● Tính thẩm mỹ cao: Răng Implant có cấu trúc tương tự như răng thật nhờ thiết kế hình dáng và màu sắc ấn tượng, đảm bảo thẩm mỹ tự nhiên, giúp bạn có nụ cười ấn tượng.

● Ngăn ngừa tiêu xương: Nếu như răng bị mất quá lâu sẽ dẫn đến hiện tượng tiêu xương. Khi trồng răng Implant, phần trụ sẽ đóng vai trò như chân răng, kích thích sản sinh và duy trì mật độ xương vững chắc. Đây cũng là cách để ngăn ngừa dấu hiệu tiêu xương và bảo vệ răng thật hiệu quả.

● Tuổi thọ cao: phục hình răng bằng Implant được lựa chọn vì tuổi thọ cao, độ bền từ 20 năm trở lên nếu được chăm sóc và thực hiện ở những địa chỉ uy tín.

Cấy ghép Implant là phương pháp phục hình răng an toàn, hiệu quả

Cấy ghép Implant là giải pháp phục hình răng đã mất an toàn, áp dụng cho nhiều trường hợp. Dù chi phí có hơi cao nhưng kỹ thuật được áp dụng chắc chắn, răng sau khi phục hình có thể ăn uống và sinh hoạt như bình thường, tuổi thọ lâu dài. Đây chính là kỹ thuật làm răng được nhiều tín đồ trong và ngoài nước quan tâm, thực hiện.

