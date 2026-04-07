Vinamilk đồng hành cùng ngành y tế TP.HCM chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tại Lễ mít tinh cấp thành phố phát động Ngày Sức khỏe toàn dân vừa diễn ra sáng 5/4/2026, Vinamilk đã đồng hành cùng Sở Y tế TP.HCM trang bị máy tính bảng cho các “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”. Ngành y tế thành phố đánh giá, các thiết bị này không chỉ là công cụ hỗ trợ công việc, mà còn là điều kiện tiên quyết để vận hành mô hình y tế thông minh trên địa bàn.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân và Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4/2026), sáng ngày 5/4, TP.HCM tổ chức Lễ mít tinh cấp Thành phố tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phát động chuỗi hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân. Với sự tham dự của hơn 1.000 người, chương trình không chỉ mang ý nghĩa truyền thông vận động cộng đồng, mà còn khẳng định bốn trụ cột trong chiến lược phát triển y tế mới: Lấy người dân làm trung tâm, lấy dự phòng làm nền tảng, lấy y tế cơ sở làm nòng cốt và lấy cộng đồng làm không gian hành động để xây dựng xã hội khỏe mạnh, bền vững.

Toàn cảnh Lễ mít tinh cấp Thành phố phát động Ngày sức khỏe toàn dân tại TP.HCM (Ảnh: VN).

Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc ra mắt các “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”, thí điểm tại 3 xã: Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân ngay tại nơi sinh sống, hướng đến theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, liên tục.

Với vai trò là doanh nghiệp dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, Vinamilk tiếp nối hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” khi đồng hành cùng ngành y tế TP.HCM trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh việc phát huy thế mạnh cốt lõi là cung cấp các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho đa dạng nhóm đối tượng, dịp này, Vinamilk còn hỗ trợ thiết bị máy tính thông minh, góp phần tạo nền tảng cho việc triển khai “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”.

Đại diện Vinamilk, ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại (ngoài cùng bên phải) trao tặng bảng tượng trưng máy tính thông minh đến đại diện các “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” (Ảnh: VN).

Theo đại diện Sở Y tế TP.HCM, các thiết bị này không đơn thuần là công cụ làm việc, mà là điều kiện tiên quyết để vận hành mô hình y tế thông minh, nhằm: Số hóa dữ liệu ngay tại hiện trường (Real-time Data); Quản lý sức khỏe theo "vòng đời" và "hộ gia đình"; Hỗ trợ hội chẩn từ xa; Trực quan hóa công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và Tối ưu hóa tính cơ động.

Với đặc thù “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thiết bị máy tính không dây giúp đội ngũ y bác sĩ làm việc linh hoạt, không bị giới hạn bởi không gian làm việc hành chính tại Trạm y tế. Việc nhập liệu các chỉ số sinh tồn (như huyết áp, đường huyết…) vào hệ thống quản lý sức khỏe điện tử có thể thực hiện ngay tại hộ gia đình, thay vì quy trình ghi chép thủ công vào sổ sách rồi về trạm nhập liệu. Điều này đảm bảo dữ liệu của người dân luôn được cập nhật tức thời và chính xác. Hơn nữa, trong quá trình thăm khám tại nhà, nếu gặp các ca bệnh phức tạp, cán bộ y tế có thể sử dụng camera độ phân giải cao và kết nối 4G trên máy tính bảng để truyền hình ảnh trực tiếp, kết nối hội chẩn ngay lập tức với các bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện thành phố.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu (Ảnh: VN).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk – đánh giá, “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” là mô hình sáng tạo, mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng và phù hợp với bối cảnh đô thị lớn - hơn 15 triệu dân - như TP.HCM.

“Quản lý sức khỏe toàn dân một cách liên tục, toàn diện theo vòng đời là một mục tiêu giàu tính nhân văn, song không dễ thực hiện với một đại đô thị như TP.HCM. Chúng tôi tin rằng mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó. Đây cũng chính là động lực để Vinamilk đồng hành, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người Việt mà doanh nghiệp theo đuổi suốt 50 năm qua”, ông Tuấn đánh giá.

Cùng mục tiêu hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, trong khuôn khổ Lễ mít tinh cấp Thành phố diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như Lễ ra quân “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại phường Xuân Hòa, Vinamilk đã giới thiệu đến cộng đồng các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Người tham gia Lễ mít tinh cấp Thành phố phát động Ngày sức khỏe toàn dân được tiếp sức bởi các sản phẩm dinh dưỡng đến từ Vinamilk (Ảnh: VN).

Nổi bật là Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold với 39 dưỡng chất hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, giúp ăn ngon và cải thiện giấc ngủ; Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Diecerna với 37 dưỡng chất và công thức có chỉ số đường huyết (GI) thấp dành cho người tiểu đường và tiền tiểu đường; Thực phẩm bổ sung Sure CanxiPro – sữa dinh dưỡng ít béo với 36 dưỡng chất và bộ chất chuyên biệt hỗ trợ cơ xương khớp; Vinamilk Probi Nghệ Mật Ong được bổ sung hơn 104 tỷ lợi khuẩn (với chai 130ml), hỗ trợ giảm đến 40% số ngày bị cảm cúm và tăng 30% kháng thể IgG, góp phần nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, khách tham dự các chương trình này còn được trao tặng hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc từ Vinamilk như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa bột Vinamilk Sure Canxi Pro…

Các sản phẩm Vinamilk Sure thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhóm khách hàng trung – cao tuổi (Ảnh: VN).

Với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho cộng đồng, Vinamilk kiên định theo đuổi mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe người Việt thông qua việc liên tục nghiên cứu, áp dụng các đột phá dinh dưỡng vào từng sản phẩm. Trong đó, Vinamilk Sure hiện là thương hiệu sữa bột và sữa pha sẵn cho người lớn duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận Clean Label Project (Mỹ) – một trong những chứng nhận khắt khe về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của nguyên vật liệu. Chứng nhận này thể hiện cam kết của Vinamilk trong việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt dành cho người trung niên và cao tuổi tại Việt Nam./.