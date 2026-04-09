Đại úy công an Lâm Đồng nhận Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

TPO - Đại úy Lê Đình Thành được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen vì có hành động dũng cảm lao xuống biển cứu 2 trẻ em bị sóng cuốn dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 9/4, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen cho đại úy Lê Đình Thành - Phó Đội trưởng Đội Nông lâm ngư nghiệp, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vì hành động dũng cảm cứu người giữa biển động.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 19/2 (mùng 3 Tết), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, đại úy Thành cùng đơn vị di chuyển qua khu vực Bãi đá Tân Thành (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng) thì nghe tiếng người dân tri hô có trẻ em bị sóng cuốn khi tắm biển.

Đại úy Lê Đình Thành cùng người dân lao xuống biển cứu người.

Phát hiện 2 cháu nhỏ đang chới với giữa dòng nước, có nguy cơ bị cuốn ra xa, đại úy Thành đã phối hợp cùng người dân tiếp cận hiện trường và lao xuống biển cứu nạn. Sau ít phút, anh đưa được cả hai cháu vào bờ an toàn. Hai nạn nhân là du khách nhỏ tuổi đi cùng gia đình đến nghỉ dưỡng, tắm biển trong dịp Tết bất ngờ bị sóng cuốn ra xa.

Hành động dũng cảm của đại úy Thành không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ xung kích, sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Đại úy Lê Đình Thành nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen của Trung ương Đoàn.

Tại buổi lễ, anh Trần Việt Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của đại úy Thành, khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thừa ủy quyền Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Trần Việt Anh đã trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen cho đại úy Thành.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát động triển khai mô hình "Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng xung kích tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường" bằng hình thức trực tuyến kết nối đến 37 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình.

Lễ phát động diễn ra trong thực trạng đáng báo động về vấn đề bạo lực học đường vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh. Việc triển khai mô hình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.