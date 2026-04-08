Tuổi trẻ Quân đội thực hiện hơn 6.500 công trình, phần việc thanh niên

TPO - Ngày 8/4, Ban Thanh niên Quân đội cho biết, trong Tháng Thanh niên 2026, từ thao trường, doanh trại đến địa bàn biên giới, hải đảo, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân đã cụ thể hóa chủ đề hành động bằng những việc làm thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, với việc xây dựng chương trình hành động chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích; các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2026 không dàn trải mà tập trung đúng trọng tâm vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tham gia công tác dân vận.

Lễ phát động Tháng Thanh niên 2026 trong tuổi trẻ Quân đội.

Điểm nhấn của Tháng Thanh niên 2026 là chuỗi hoạt động quy mô toàn quân với tính lan tỏa cao, với lễ phát động được tổ chức trang trọng, kết hợp nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trồng cây lưu niệm, xây dựng “Thư viện xanh” cho học sinh địa phương, trao tặng quà… có tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Tại Hà Tĩnh, chương trình “Tháng Ba biên giới” diễn ra sôi nổi với lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, trao 50 suất học bổng và nhiều phần quà cho học sinh, nhân dân khu vực biên giới, tổng nguồn lực gần 1,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” được triển khai đồng bộ ở 100% cơ sở Đoàn, tạo động lực thúc đẩy thanh niên xung kích trong mọi nhiệm vụ. Tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt 47,2%, trong đó trình độ đại học, cao đẳng chiếm 12,5%.

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tuổi trẻ toàn quân đã trồng mới gần 1,1 triệu cây xanh, góp phần xây dựng môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Phát động phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” trong thanh niên Quân đội.

Song hành với đó, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì hiệu quả. Riêng trong tháng 3, toàn quân thu được hơn 4.000 đơn vị máu, bổ sung kịp thời nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.

Ở cấp đơn vị, tổ chức Đoàn các cấp đã cụ thể hóa phong trào bằng hàng loạt mô hình sáng tạo, sát thực tiễn như “Tuần điều lệnh”, “Tự giác, tự quản, tự rèn”, “Nhà ở thanh niên kiểu mẫu”… Qua đó, hơn 6.500 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng, tập trung vào cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng huấn luyện, đời sống bộ đội.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tuổi trẻ Quân đội tích cực hưởng ứng các nghị quyết của Trung ương và Quân ủy Trung ương bằng những hoạt động cụ thể như “Bình dân học vụ số”, tập huấn kỹ năng số, xây dựng dữ liệu và ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn. Phong trào sáng tạo trẻ tiếp tục phát triển, với 896 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26, chất lượng được nâng lên so với năm trước.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân 2025.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, phát triển Đảng đạt kết quả rõ nét, với 4.200 đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp đối tượng Đảng. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng được triển khai sâu rộng với gần 3.000 “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút hơn 400 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên tham gia; góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy khẳng định, có thể thấy Tháng Thanh niên 2026 trong tuổi trẻ Quân đội không chỉ dừng lại ở những phong trào bề nổi mà tập trung đi vào chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm.

“Tại mọi địa bàn và trên mọi lĩnh vực hoạt động, hình ảnh thanh niên Quân đội tiếp tục được khắc họa rõ nét về bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo và giàu tinh thần cống hiến, góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, trong tháng 3/2026, toàn quân có trên 3.500 cán bộ, ĐVTN được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp. Cấp toàn quân có 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 80 Gương mặt trẻ triển vọng được bình chọn, tuyên dương; trong đó có 2 cá nhân trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 1 cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.