Công trình nghiên cứu về Su-30MK2 và tên lửa thi sáng tạo trẻ cấp toàn quân

TPO - Hội đồng Giải thưởng Sáng tạo trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân đã lựa chọn 93 nhiệm vụ, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26, trong đó có các công trình nghiên cứu liên quan tới Su-30MK2 và tên lửa.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, đoàn công tác Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tổ chức khảo sát kết quả tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26 của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và Ban Thanh niên Quân đội tham quan công trình nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Viện Kỹ thuật PK-KQ, sáng 8/4.

Đoàn công tác do Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội làm trưởng đoàn; cùng tham gia có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ.

Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ), cho biết, hoạt động Giải thưởng Sáng tạo trẻ cấp Quân chủng được duy trì thường xuyên, có nền nếp, chất lượng, với 20/30 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân chủng tham gia.

Giải thưởng Sáng tạo trẻ năm 2025, Quân chủng có 104 công trình tham dự (gồm 31 nhiệm vụ và 73 sáng kiến), tăng 37,5% so với năm 2024. Nhiều nhiệm vụ, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả được các cơ quan chức năng và các thành viên trong Hội đồng Giải thưởng đánh giá có hàm lượng khoa học, khả năng áp dụng vào thực tiễn mang lại tính hiệu quả và giá trị kinh tế cao...

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nêu ý kiến tại chương trình.

Có nhiều nhiệm vụ, sáng kiến trong lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thuộc các dự án nâng cấp, sửa chữa lớn ở viện kỹ thuật và các nhà máy, đơn vị đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu quản lý vùng trời, tiết kiệm sức lực của bộ đội, giảm thiểu tối đa việc mất an toàn khi khai thác và sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại.

Các nhiệm vụ, sáng kiến trong lĩnh vực giảng dạy, học tập đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn, nâng cao khả năng trực quan sinh động cho đối tượng học viên ở các học viện, nhà trường...

Về tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26, Đại tá Mai Xuân Anh cho biết, Hội đồng Giải thưởng Sáng tạo trẻ cấp Quân chủng đã lựa chọn được 93 nhiệm vụ, sáng kiến đủ điều kiện tham gia giải thưởng cấp toàn quân.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả thuộc Quân chủng PK-KQ báo cáo về công trình tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26.

Trong đó, nổi bật là các nhiệm vụ, sáng kiến như “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối CO-96VN thay thế khối CO-96 của máy trả lời không lưu trên máy bay Su-30МK2”; “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra tuyến phát lệnh đài điều khiển S-125-2TM ngoài không gian”; “Nghiên cứu thiết kế thiết bị liên kết H001-35M-V thay thế thiết bị H001-35M trong tổ hợp ra đa vô tuyến trên máy bay Su-27, Su-30МK2”; “Xây dựng website học tập kỹ năng nghe, nói cho học viên phi công quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân”…

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, trong thời gian tới, cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn Quân chủng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác tổ chức, tham gia giải thưởng cấp Quân chủng và cấp toàn quân.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn cũng nêu kiến nghị về việc hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề tài, sáng kiến trong đơn vị và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tham gia các giải thưởng; làm tốt việc nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tại buổi khảo sát, Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, đánh giá Quân chủng PK-KQ luôn là một trong đơn vị dẫn đầu trong tham gia giải thưởng qua các năm.

Các công trình của các tác giả, nhóm tác giả thuộc Quân chủng được trao giải cấp toàn quân đều có tính ứng dụng thực tế cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và có tính lan tỏa tốt.

Đại tá Trần Hữu Dũng cũng lưu ý việc nâng cao hơn nữa chất lượng các đề tài, sáng kiến của Quân chủng PK-KQ khi tham gia giải thưởng cấp toàn quân; đồng thời đề nghị thành lập các mô hình nghiên cứu mới và chú trọng việc thông tin quảng bá, lan tỏa các sản phẩm ở phạm vi rộng hơn nhằm khẳng định kết quả của các đề tài, sáng kiến.