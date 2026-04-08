Bóng hồng quân y tài năng

TP - Hành trình trở thành bác sĩ quân y của hai nữ học viên Lê Vũ Lam Điền và Nguyễn Thị Minh Thương là quá trình rèn giũa bền bỉ cả về tri thức lẫn bản lĩnh tại Học viện Quân y. Cả hai đang từng bước khẳng định mình bằng nỗ lực không ngừng cùng tinh thần trách nhiệm cao.

Trưởng thành qua từng trải nghiệm

Rời miền quê Đồng Tháp ở tuổi 18 tuổi, Thượng sĩ Lê Vũ Lam Điền (SN 2002) ra Hà Nội thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ quân y với không ít bỡ ngỡ của một tân học viên thuộc Tiểu đội 8, lớp DH54A, Hệ 4, Học viện Quân y. Sáu năm trôi qua, quãng thời gian đủ dài để cô gái giàu nghị lực nhìn lại hành trình trưởng thành của mình trong môi trường Quân đội.

Những ngày đầu, việc thích nghi với nếp sống quân ngũ, cường độ học tập cao cùng áp lực của ngành y không hề dễ dàng. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm, định hướng của chỉ huy các cấp, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của đồng đội đã giúp Lam Điền từng bước vượt qua.

Theo Lam Điền, từ những buổi học lý thuyết kéo dài, những giờ thực tập lâm sàng đến việc tự điều chỉnh phương pháp học tập, tất cả đã tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình trở thành một thầy thuốc áo lính.

Dấu mốc quan trọng với Lam Điền là khi được lựa chọn vào đội tuyển tham dự Olympic Tiếng Anh toàn quân. Quá trình ôn luyện là chuỗi ngày miệt mài, nơi từng lỗi phát âm, từng cách diễn đạt đều được chỉnh sửa tỉ mỉ dưới sự hướng dẫn của các thầy cô khoa Ngoại ngữ.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen tặng Thượng sĩ Lê Vũ Lam Điền - Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân 2025 ẢNH: NGUYỄN MINH

Tháng 11/2024, tại Hội thi Olympic Tiếng Anh các học viện, trường sĩ quan, đại học toàn quân lần thứ IV, Lam Điền xuất sắc giành giải Nhất cá nhân sau quá trình nỗ lực bền bỉ. Song với nữ học viên khiêm tốn này, đó không phải là thành công của riêng mình mà là kết tinh của tập thể, từ sự dìu dắt của thầy cô đến sự đồng hành của đồng đội.

Bước sang năm 2025, Lam Điền tiếp tục khẳng định mình trong học tập và nghiên cứu khoa học khi nhận học bổng Vallet, cùng nhóm nghiên cứu đoạt giải tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học… Những kết quả ấy không chỉ phản ánh năng lực cá nhân mà còn cho thấy sự trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Với những thành tích đã đạt được, Lam Điền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, T.Ư Đoàn và Học viện Quân y nhiều lần khen thưởng; đồng thời trở thành Chiến sĩ thi đua toàn quân và giành danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025.

Ở năm học cuối cùng, phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với hành trang là tri thức, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết đã được tôi luyện qua từng chặng đường, Lam Điền sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một bác sĩ quân y vững chuyên môn, giàu y đức, xứng đáng với niềm tin của gia đình và đơn vị.

Thượng sĩ Nguyễn Thị Minh ThươngẢNH: PV

“Để tránh áp lực, tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc hợp lý, suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực và tin rằng mình có thể vượt qua”. Thượng sĩ NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG

“Nhìn lại chặng đường đã qua, điều tôi trân trọng nhất là hai chữ “biết ơn”. Biết ơn môi trường Quân đội đã rèn luyện kỷ luật và ý chí; biết ơn thầy cô đã tận tụy truyền đạt tri thức và phương pháp tư duy; biết ơn đồng đội đã luôn kề vai sát cánh trong những giai đoạn khó khăn”, Thượng sĩ Lê Vũ Lam Điền chia sẻ.

Từng ngày hoàn thiện bản thân

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bắc Ninh, Thượng sĩ Nguyễn Thị Minh Thương (SN 2004) sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ quân y. Với thành tích học tập xuất sắc và năng nổ trong các hoạt động phong trào, nữ học viên lớp DH55D, Hệ 2, Học viện Quân y, là một trong những Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025.

Với một nữ sinh, lựa chọn bước vào môi trường Quân đội chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng bằng sự bền bỉ và quyết tâm, cô đã vượt qua kỳ tuyển chọn để trở thành học viên Học viện Quân y, bắt đầu hành trình mới với nhiều thử thách.

Minh Thương chia sẻ, những ngày đầu, khối lượng kiến thức chuyên ngành lớn cùng chế độ kỷ luật nghiêm ngặt khiến cô không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, dưới sự dìu dắt của thầy cô, sự chỉ bảo của chỉ huy và sự sẻ chia của đồng đội, Minh Thương nhanh chóng thích nghi, xây dựng phương pháp học tập khoa học và từng bước khẳng định mình.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Minh Thương còn đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò Bí thư chi đoàn và Chủ tịch Hội Phụ nữ của Hệ 2. Ở mỗi cương vị, Minh Thương đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của đơn vị.

Việc hoàn thành song song nhiệm vụ học tập và công tác đòi hỏi sự nỗ lực lớn, nhưng cũng chính điều đó giúp cô rèn luyện khả năng quản lý thời gian, sự linh hoạt và bản lĩnh trong xử lý công việc. Bên cạnh đó, niềm đam mê nghiên cứu khoa học giúp cô tiếp tục khẳng định mình qua các đề tài liên quan đến sức khỏe cộng đồng và lâm sàng, đạt giải tại các hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học; đồng thời được nhận học bổng Vallet cùng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.

“Điều tôi trân trọng nhất trong hành trình học tập là tinh thần đồng đội - nơi mỗi người học cách lắng nghe và cùng nhau vượt qua áp lực”. Thượng sĩ LÊ VŨ LAM ĐIỀN

Một dấu ấn đặc biệt trong hành trình phấn đấu của Minh Thương là chuyến đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 trong mùa hè năm ngoái - phần thưởng dành cho những người trẻ ưu tú trong Quân đội.

“Trước những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự bình yên và trách nhiệm của bản thân. Trải nghiệm ấy không chỉ là kỷ niệm mà còn là bài học lớn về bản lĩnh và lòng yêu nước, thôi thúc tôi sống và học tập có trách nhiệm hơn”, Minh Thương chia sẻ.

Giống như Thượng sĩ Lam Điền, dù đạt nhiều thành tích, Minh Thương luôn giữ cho mình sự khiêm tốn, khi cho rằng những gì bản thân làm được vẫn còn nhỏ bé so với tập thể và cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Chính sự giản dị, chân thành và tinh thần cầu tiến đã giúp nữ học viên này trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của Học viện Quân y.

“Trên hành trình phía trước, tôi đang từng ngày hoàn thiện bản thân để trở thành một bác sĩ quân y vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái, xứng đáng với niềm tin của thầy cô, đồng chí, đồng đội và truyền thống của đơn vị”, Thượng sĩ Nguyễn Thị Minh Thương tâm sự.