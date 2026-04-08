Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hơn 480.000 lượt góp ý chủ đề cho 'Quốc hội trẻ em' năm 2026

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong thời gian ngắn, Hội đồng Đội Trung ương đã ghi nhận 482.038 lượt trẻ em tham gia bình chọn về các chủ đề phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

Hướng tới Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026, cuộc khảo sát lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của thiếu nhi cả nước.

Tính từ ngày 25/3 đến ngày 7/4/2026, đã có 482.038 lượt trẻ em tham gia bình chọn các chủ đề được đề xuất.

Theo đó, 6 nhóm chủ đề được đưa ra lấy ý kiến gồm: nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa cho trẻ em trong kỷ nguyên số; bảo đảm quyền vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng; xây dựng môi trường gia đình an toàn, tôn trọng và lắng nghe trẻ em; quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện phát triển bình đẳng cho trẻ khuyết tật; phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em.

Học sinh tham gia bình chọn.

Việc thu hút hơn 482 nghìn lượt tham gia bình chọn trong thời gian ngắn cho thấy sự quan tâm lớn của trẻ em đối với những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống của mình, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của thiếu nhi đối với chủ đề của phiên họp.

Bên cạnh 6 chủ đề đề xuất, Ban Tổ chức cũng khuyến khích trẻ em có thể tiếp tục nêu thêm ý kiến, đề xuất những nội dung khác phù hợp với mong muốn, nhu cầu thực tiễn của mình. Phiếu khảo sát trực tuyến sẽ tiếp tục được mở đến hết ngày 30/4/2026.

hơn 482 nghìn lượt tham gia bình chọn trong thời gian ngắn.

Thông qua hoạt động lấy ý kiến, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn lắng nghe tiếng nói của trẻ em bằng sự tôn trọng, trách nhiệm và hành động cụ thể, từ đó lựa chọn chủ đề chính thức cho phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026, bảo đảm sát với tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi cả nước.

Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước; thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Thông qua hoạt động giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Xem thêm

Cùng chuyên mục