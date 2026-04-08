Hơn 480.000 lượt góp ý chủ đề cho 'Quốc hội trẻ em' năm 2026

TPO - Trong thời gian ngắn, Hội đồng Đội Trung ương đã ghi nhận 482.038 lượt trẻ em tham gia bình chọn về các chủ đề phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

Hướng tới Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026, cuộc khảo sát lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của thiếu nhi cả nước.

Tính từ ngày 25/3 đến ngày 7/4/2026, đã có 482.038 lượt trẻ em tham gia bình chọn các chủ đề được đề xuất.

Theo đó, 6 nhóm chủ đề được đưa ra lấy ý kiến gồm: nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa cho trẻ em trong kỷ nguyên số; bảo đảm quyền vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng; xây dựng môi trường gia đình an toàn, tôn trọng và lắng nghe trẻ em; quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện phát triển bình đẳng cho trẻ khuyết tật; phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em.

Học sinh tham gia bình chọn.

Việc thu hút hơn 482 nghìn lượt tham gia bình chọn trong thời gian ngắn cho thấy sự quan tâm lớn của trẻ em đối với những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống của mình, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của thiếu nhi đối với chủ đề của phiên họp.

Bên cạnh 6 chủ đề đề xuất, Ban Tổ chức cũng khuyến khích trẻ em có thể tiếp tục nêu thêm ý kiến, đề xuất những nội dung khác phù hợp với mong muốn, nhu cầu thực tiễn của mình. Phiếu khảo sát trực tuyến sẽ tiếp tục được mở đến hết ngày 30/4/2026.

Thông qua hoạt động lấy ý kiến, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn lắng nghe tiếng nói của trẻ em bằng sự tôn trọng, trách nhiệm và hành động cụ thể, từ đó lựa chọn chủ đề chính thức cho phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026, bảo đảm sát với tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi cả nước.