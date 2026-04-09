Hàng nghìn người trẻ 'nhập cuộc' thử thách 21 ngày sống xanh

Nghiêm Huê
TPO - “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” đã tạo sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện qua hơn 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội.

“Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh, nhằm khuyến khích mỗi cá nhân duy trì thói quen sống xanh trong 21 ngày liên tục.

Sức hấp dẫn của cuộc thi nằm ở cách thức tham gia đơn giản, gần gũi, song mang ý nghĩa thiết thực với môi trường và cộng đồng. Người tham gia ghi lại hành trình sống xanh của chính mình trong thời gian 21 ngày liên tục và đăng tải lên mạng xã hội. Sau mỗi cột mốc hoàn thành, người tham gia sẽ nhận được các phần thưởng khuyến khích từ chương trình.

Sự kiện ra quân tại điểm cầu Phú Diễn với các hoạt động dọn rác, làm sạch môi trường đã thu hút hơn 500 bạn trẻ cùng tham gia. Ảnh: Quỹ Vì tương lai xanh

Vũ Phương Nga bắt đầu đăng ký “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” bằng những video ghi lại hoạt động của mình khi tham gia chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” tại Cửa Hội, Nghệ An. Hoạt động dọn rác bãi biển đã trở thành chất liệu sống động cho cô gái trẻ lan tỏa tới cộng đồng.

Nga tin rằng chỉ cần kiên trì với những hành động nhỏ mỗi ngày, mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn cho môi trường và cho tương lai xanh của chính mình.

Những hành động nhỏ như dọn dẹp, làm sạch cảnh quan tại Lễ ra quân Tháng hành động vì môi trường tại Cửa Hội. Ảnh: Quỹ Vì tương lai xanh.

Phạm Dương Khanh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) là một trong số những gương mặt trẻ tiêu biểu trong phong trào sống xanh. Trước khi tham gia “Thử thách 21 ngày”, Khanh đã là thành viên tích cực của “Thứ 4 Ngày Xanh” với các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải... Khanh đang nghiên cứu để mở rộng nội dung sang những hành động xanh khác trong cuộc sống thường ngày, nhằm duy trì thử thách đều đặn và thực chất hơn trong liên tiếp 21 ngày.

Với Dương Khanh, việc tự quay video và chia sẻ mỗi ngày giúp bản thân có thêm động lực duy trì những hành động tích cực, từ đó dần hình thành thói quen bảo vệ môi trường.

"Điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những hành động như dọn rác hay thay đổi các thói quen nhỏ, mà có thể nhìn thấy kết quả rất cụ thể: môi trường sạch hơn, ý thức của chính mình thay đổi, đồng thời mỗi video lại góp phần vào việc gây rừng và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho những nơi còn khó khăn", Khanh nói.

Sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” đã ghi nhận hơn 1.500 video được đăng tải.

