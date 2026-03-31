Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

LÂM ĐỒNG:

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện trên đặc khu Phú Quý

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường tại đặc khu Phú Quý, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về biên giới và biển đảo Tổ quốc.

Ngày 30/3, Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp Ban Phụ nữ và Ban Công đoàn của đơn vị tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại đặc khu Phú Quý.

Chương trình được triển khai nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

img-1159.jpg
Tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức "Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi" tại đặc khu Phú Quý.

Mở đầu chương trình, đoàn công tác tổ chức lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý. Hoạt động nhằm tạo điểm nhấn về nhận thức, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao 100 phần quà cho thiếu nhi, 10 suất quà cho thanh niên và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển.

img-1161.jpg
Trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, kết nối dưới hình thức teambuilding với chủ đề "95 năm một niềm tin - Tuổi trẻ tiếp bước - Khát vọng cống hiến - Kết nối tương lai”, tạo không khí sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo gồm Công an, Bộ đội Biên phòng, Trạm ra đa và Kiểm ngư. Qua các buổi làm việc, đoàn nắm bắt tình hình thực tế, đời sống, điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ, qua đó tăng cường sự phối hợp, sẻ chia giữa các lực lượng.

img-1165.jpg
img-1162.jpg
img-1160.jpg
Tặng quà cho người dân, học sinh trên đặc khu Phú Quý.

Ngoài các hoạt động tri ân, chương trình còn tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại một số khu vực ven biển, thu gom rác thải sinh hoạt, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

#Tháng Thanh niên #đặc khu Phú Quý #tình nguyện #bảo vệ chủ quyền #hoạt động cộng đồng #Công an tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục