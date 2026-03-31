LÂM ĐỒNG: Sôi nổi các hoạt động tình nguyện trên đặc khu Phú Quý

TPO - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường tại đặc khu Phú Quý, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về biên giới và biển đảo Tổ quốc.

Ngày 30/3, Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp Ban Phụ nữ và Ban Công đoàn của đơn vị tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại đặc khu Phú Quý.

Chương trình được triển khai nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Mở đầu chương trình, đoàn công tác tổ chức lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý. Hoạt động nhằm tạo điểm nhấn về nhận thức, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao 100 phần quà cho thiếu nhi, 10 suất quà cho thanh niên và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, kết nối dưới hình thức teambuilding với chủ đề "95 năm một niềm tin - Tuổi trẻ tiếp bước - Khát vọng cống hiến - Kết nối tương lai”, tạo không khí sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo gồm Công an, Bộ đội Biên phòng, Trạm ra đa và Kiểm ngư. Qua các buổi làm việc, đoàn nắm bắt tình hình thực tế, đời sống, điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ, qua đó tăng cường sự phối hợp, sẻ chia giữa các lực lượng.

Ngoài các hoạt động tri ân, chương trình còn tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại một số khu vực ven biển, thu gom rác thải sinh hoạt, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.