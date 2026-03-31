Sôi động ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

Xuân Tùng
TPO - Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên 2026, đông đảo sinh viên, cán bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ và lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp nhận gần 2.200 đơn vị máu

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp tổ chức chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ năm 2026.

Từ sáng sớm, cán bộ, sinh viên nhà trường tham dự chương trình đã mang đến không khí nhộn nhịp. Đồng phục sinh viên cùng màu áo xanh tình nguyện, sắc đỏ của băng rôn “Chủ Nhật Đỏ” và tình nguyện viên CLB vận động hiến máu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Quang – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại chương trình.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

PGS.TS Nguyễn Hữu Quang – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động ý nghĩa của nhà trường thuộc chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường.

“Mỗi giọt máu chúng ta trao đi không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn là lời khẳng định về tinh thần trách nhiệm xã hội, là niềm tin và hy vọng gửi tới những bệnh nhân đang cần giúp đỡ", ông Quang bày tỏ.

Với mục tiêu tiếp nhận khoảng 2.200 đơn vị máu qua 3 đợt tổ chức tại Hà Nội và Nam Định, lãnh đạo nhà trường khẳng định trường sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong thế hệ trẻ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Báo Tiền Phong trao kỷ niệm chương Chủ Nhật Đỏ, tặng hoa lãnh đạo nhà trường.
﻿Ảnh: Xuân Tùng
Anh Giáp Văn Dương - Bí thư Đoàn trường và anh Phạm Văn Giảng - Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN trường trao quà sinh viên hiến máu sớm tại chương trình; khen thưởng tình nguyện viên, sinh viên có nhiều đóng góp nổi bật trong hoạt động hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng
Sinh viên kiểm tra sức khỏe, đăng ký hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp

Tại chương trình, đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên nhà trường đã cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Ngồi cùng băng ghế hiến máu với sinh viên, chị Đinh Thị Kim Xuyến - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Đối ngoại thêm một lần hiến máu tại trường.

“Chứng kiến các bạn sinh viên hăng hái tham gia chương trình, cùng hiến máu tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi tin rằng từ sự đóng góp nhỏ bé của mình cùng cán bộ, sinh viên nhà trường sẽ góp phần giúp ích tới những người bệnh cần máu điều trị, góp thêm những điều ấm áp, nhân văn tới cộng đồng”, chị Xuyến nói.

Chị Đinh Thị Kim Xuyến hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bạn Nguyễn Tường Vy (sinh viên năm 3 khoa Thương mại) đã nâng số lần hiến máu lên 4 tại chương trình. Tường Vy bày tỏ: “Hiến máu là việc tốt nên làm và tôi may mắn đủ sức khỏe nên đã đăng ký ngay. Tôi cảm thấy rất vui vì làm được điều ý nghĩa”, cô nói.

Đồng Hải Nam (sinh viên năm 3, ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô), xuất hiện tại chương trình với đồng phục khoa Cơ khí cho biết tranh thủ thời gian nghỉ giải lao giờ thực hành để tham gia hiến máu. Đây là lần thứ 3 cậu hiến máu.

“Mới hiến máu xong có thể cơ thể sẽ ảnh hưởng đôi chút, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục và quan trọng nhất là được thực hiện điều nhân văn, ý nghĩa. Gia đình em từng có người gặp biến cố cần máu, nên em hiểu rất rõ giá trị của mỗi giọt máu trao đi” cậu bày tỏ.

Bạn Nguyễn Tường Vy hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Bạn Đồng Hải Nam hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trong hàng người ngồi chờ đến lượt hiến máu là Nguyễn Thị Khiều - thành viên câu lạc bộ múa của trường. Trước đó, cô cùng các thành viên của đội đã biểu diễn tại chương trình khai mạc. Khiều chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi tham gia hiến máu. Chứng kiến các bạn khác hiến máu và không khí nhộn nhịp của chương trình, tôi cảm thấy yên tâm, bớt hồi hộp hơn".

Nguyễn Thị Khiều chờ đến lượt hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Đại diện Ban Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, sinh viên tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Ban Tổ chức, sinh viên và các tình nguyện viên tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
