Thanh niên, công an hướng dẫn nhận biết các vùng nước nguy hiểm và kỹ năng phòng chống đuối nước

Hoài Nam

TPO - Những ngày này, hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước được các cơ sở Đoàn, đội ở Hà Tĩnh tích cực triển khai, giúp thanh thiếu nhi tiếp cận kỹ năng cần thiết và hình thành ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro.

Những ngày đầu hè năm 2026, khi thời tiết bắt đầu nắng nóng gay gắt, nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em tại Hà Tĩnh càng trở nên cấp thiết. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Tĩnh, trong năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 20 vụ đuối nước khiến 21 trẻ em tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã xảy ra 6 vụ, cướp đi sinh mạng của 5 trẻ em. Trong ảnh: Công an xã Hương Sơn phối hợp với Đoàn xã, tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước tại Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu. Ảnh: HN
Trước tình hình đáng báo động này, lực lượng thanh niên và công an đã tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi lội và sơ cứu khi xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ em.
Các buổi tuyên truyền tại trường học nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết như kỹ năng bơi lội, kỹ năng tự cứu, cứu người và sơ cứu ban đầu. Từ đó góp phần xây dựng ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn hơn thông qua việc giám sát, nhắc nhở và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại những khu vực nguy hiểm.
Tại xã Thượng Đức, Trường THCS Liên Hương phối hợp với Công an xã tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho 300 học sinh.
Đoàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phối hợp cùng các Chi đoàn, Liên đội tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước. Trong chương trình, các em học sinh được hướng dẫn nắm vững nguyên tắc “5K” trong bơi lội, nhận biết các vùng nước nguy hiểm và thực hành kỹ năng “cứu đuối gián tiếp” bằng sào, dây, phao để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Ngoài tổ chức các buổi tuyên truyền, thanh niên Hà Tĩnh còn phối hợp với lực lượng công an trong việc khảo sát, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các hồ, sông, suối nguy hiểm, nhắc nhở người dân không tắm ở những khu vực tiềm ẩn rủi ro.
Theo thống kê, đến nay, gần 50 trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh, chú trọng trang bị kỹ năng và lồng ghép các tình huống trực quan để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.
Với sự triển khai đồng bộ, linh hoạt của các tổ chức Đoàn, Đội, lực lượng Công an và các địa phương, công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước đi vào chiều sâu góp phần xây dựng môi trường an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt trong dịp hè.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Thanh niên #công an tuyên truyền giúp trẻ em tránh đuối nước #đuối nước #tuyên truyền chống đuối nước

