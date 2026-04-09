Thanh niên, công an hướng dẫn nhận biết các vùng nước nguy hiểm và kỹ năng phòng chống đuối nước

TPO - Những ngày này, hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước được các cơ sở Đoàn, đội ở Hà Tĩnh tích cực triển khai, giúp thanh thiếu nhi tiếp cận kỹ năng cần thiết và hình thành ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro.
Các buổi tuyên truyền tại trường học nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết như kỹ năng bơi lội, kỹ năng tự cứu, cứu người và sơ cứu ban đầu. Từ đó góp phần xây dựng ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn hơn thông qua việc giám sát, nhắc nhở và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại những khu vực nguy hiểm.
Đoàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phối hợp cùng các Chi đoàn, Liên đội tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước. Trong chương trình, các em học sinh được hướng dẫn nắm vững nguyên tắc “5K” trong bơi lội, nhận biết các vùng nước nguy hiểm và thực hành kỹ năng “cứu đuối gián tiếp” bằng sào, dây, phao để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Ngoài tổ chức các buổi tuyên truyền, thanh niên Hà Tĩnh còn phối hợp với lực lượng công an trong việc khảo sát, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các hồ, sông, suối nguy hiểm, nhắc nhở người dân không tắm ở những khu vực tiềm ẩn rủi ro.