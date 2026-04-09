Khi các sân chơi học thuật 'thay áo'

TP - Không còn khô khan, nặng tính lý thuyết, các cuộc thi học thuật tại Đà Nẵng đang “thay áo” với những format sáng tạo, gần gũi gen Z. Các sân chơi kiến thức về kinh tế, chính trị… hấp dẫn đoàn viên, thanh niên, sinh viên không chỉ tranh tài kiến thức mà còn thể hiện bản lĩnh, tư duy phản biện và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.

Format mới mẻ thu hút bạn trẻ

Cuối tháng 3 vừa qua, cuộc thi học thuật “Economic Arena” chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về đội thi đến từ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Qua gần 3 tháng triển khai, cuộc thi thu hút đông đảo sự quan tâm của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn bởi format mới mẻ, gần gũi với gen Z.

Format các cuộc thi được đổi mới, tăng tính tương tác, giúp các bạn trẻ thể hiện được nhiều kỹ năng. Ảnh: Giang Thanh

Với chủ đề “Kinh tế số - Đường đua thế hệ mới”, những tưởng các phần thi sẽ nặng tính học thuật, nhiều kiến thức khó nạp.

Tuy nhiên, từ vòng bảng, các đội thi đã mang đến những màn tranh tài đầy kịch tính. Từ các tiết mục nghệ thuật dàn dựng hiện đại, công phu thể hiện được bản sắc sinh viên các trường, đến những phần thi kiến thức lấy cảm hứng từ các cuộc thi hấp dẫn trên truyền hình như: Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia… hay phần đấu giá căng thẳng, tất cả tạo nên một sân chơi đầy màu sắc, năng động, nơi các bạn trẻ không chỉ thể hiện kiến thức mà còn là kỹ năng, cá tính, tư duy đổi mới.

“Chúng tôi kỳ vọng các cuộc thi học thuật với format đổi mới, tận dụng tốt các công cụ số như AI, truyền thông mạng xã hội… sẽ trở thành những sân chơi hấp dẫn đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên”. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

Đêm chung kết “Economic Arena” cũng là màn tranh tài sôi nổi, gay cấn của các đội thi đến từ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (2 đội), ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh. Ở đó, câu chuyện về kinh tế số được mở ra nhẹ nhàng, hóm hỉnh thông qua các tiết mục sân khấu tại phần thi mở màn - Nhận diện.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn tham gia Rung chuông vàng các kiến thức kinh tế số, chuyển đổi số… với những pha cứu trợ đầy kịch tính. Chặng thi cuối với phần lồng tiếng các video về những vấn đề, khía cạnh của kinh tế số/chuyển đổi số cũng mang lại trải nghiệm mới mẻ cho thí sinh và khán giả.

Theo anh Phùng Nhật Tuyên, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng), cuộc thi hướng đến việc tạo dựng môi trường để sinh viên phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành.

Các phần thi được thiết kế để thí sinh rèn luyện tư duy phân tích, nâng cao khả năng phản biện trước những vấn đề kinh tế mới cũng như tiếp cận các xu hướng công nghệ hiện đại, mở rộng góc nhìn và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

“Bắt trend”, tận dụng tốt các công cụ số

Mới đây, Đoàn Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng chính thức khởi động Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2026 với phần thi trực tuyến thông qua Fanpage của Đoàn trường.

Đặc biệt, câu hỏi mở đầu phần thi Quiz liên quan các môn khoa học chính trị (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) được thể hiện dưới dạng mật thư thu hút sự tương tác, thảo luận của đông đảo sinh viên.

Phần thi Quiz sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần, với các câu hỏi kiến thức dưới dạng mật thư được công bố đều đặn trên Fanpage vào mỗi tối thứ 7. Hình thức mới mẻ này khuyến khích sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện tư duy logic, khả năng suy luận.

Bên cạnh đó, vòng chung kết cũng sẽ kết hợp các hình thức thi như: rung chuông vàng, tìm bức ảnh khóa hay cùng trí tuệ nhân tạo (AI) học theo Bác từ những câu chuyện kể…

Hay cuộc thi truyền thông sinh viên mới nghiên cứu khoa học My Research Diaries - Nhật ký hành trình nghiên cứu cũng vừa được Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng khởi động với hình thức video truyền thông. Đây là các video giới thiệu về các dự án, nghiên cứu hoặc kể câu chuyện về quá trình nghiên cứu, phát triển dự án của sinh viên…

Theo PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, cuộc thi tạo môi trường để các bạn trẻ thể hiện sự tự tin và truyền tải những thông điệp ý nghĩa về hành trình chinh phục tri thức. Đây cũng là không gian học thuật để sinh viên trình bày, lan tỏa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Thời gian qua, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng như các Đoàn trường ĐH, CĐ trên địa bàn liên tục đổi mới về nội dung và hình thức làm mới các sân chơi học thuật, thu hút, lôi cuốn các bạn trẻ tham gia, theo dõi. Đó là sự thay đổi về cách thức tổ chức với các format mới mẻ, độc đáo. Đó là việc đẩy mạnh truyền thông, xây dựng các bộ nhận diện thương hiệu “bắt trend”, hấp dẫn giới trẻ. Đó là quá trình ứng dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội như một không gian mở để các bạn trẻ tranh tài.

Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, thế hệ trẻ cần được trang bị không chỉ kiến thức hàn lâm mà còn là tư duy logic, khả năng phản biện và kỹ năng nhạy bén.

“Các sân chơi hấp dẫn giúp lan tỏa tinh thần học tập, thúc đẩy tư duy phản biện, khả năng phân tích và rèn luyện các kỹ năng để thế hệ trẻ nắm vững kiến thức, vận dụng tốt vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn”, anh Hùng nói.