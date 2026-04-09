Tuổi trẻ Ninh Bình duy trì hiệu quả gần 4.000 tổ công nghệ số cộng đồng

TPO - Trong quý I và Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Ninh Bình đã thực hiện 181 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 7,8 tỷ đồng, duy trì hiệu quả 3.889 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 10.500 đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026; tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026; tổng kết Đoàn thanh niên tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự và chủ trì hội nghị, có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; bà Trần Thị Ngân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong quý I và Tháng Thanh niên năm 2026, toàn tỉnh đã thực hiện 181 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 7,8 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với 800 hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; hoạt động chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 286 hoạt động nâng cao năng lực số, duy trì hiệu quả 3.889 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 10.500 đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai sâu rộng với 550 hoạt động, thu hút trên 65.000 lượt đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ hơn 41.000 lượt người dân, đồng thời trồng mới trên 135.000 cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Ninh Bình trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và vì cuộc sống cộng đồng, tạo dấu ấn rõ nét trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp đã tích cực tham gia vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Toàn tỉnh đã thành lập 2.500 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 60.000 đoàn viên tham gia hỗ trợ; riêng trong ngày bầu cử có trên 21.000 đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia phục vụ tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, qua đó khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Trần Ngọc Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong quý I và Tháng Thanh niên năm 2026; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn trong quý II tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và thanh thiếu nhi; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn.