Bắc Ninh có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

TPO - Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa I tổ chức hội nghị để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, trên cơ sở kết quả thực hiện quy trình nhân sự và ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết giới thiệu ông Đinh Đức Cảnh - Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng ông Cảnh.

Kết quả, ông Đinh Đức Cảnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh và tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đinh Đức Cảnh sinh năm 1972, từng có thời gian công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Giang, làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang và Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.