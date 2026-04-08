Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn bàn giao công tác

TPO - Chiều nay (8/4), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị bàn giao công tác giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Nhận bàn giao nhiệm vụ, tân Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tới đặt ra yêu cầu rất lớn đối với ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng, ngành tài chính sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong quản lý tài chính - ngân sách quốc gia, phát triển thị trường tài chính, tham mưu chiến lược cho Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. Ngành sẽ huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhìn lại thời gian nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Tài chính vào cuối tháng 11/2024, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết đây là thời điểm đặc biệt khi cả hệ thống chính trị đang triển khai mạnh mẽ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Bộ Tài chính khi đó phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ kiện toàn tổ chức đến đảm bảo nguồn lực tài chính cho các chương trình cải cách lớn trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOF.

Trong bối cảnh nhiều áp lực, toàn ngành tài chính đã nỗ lực bền bỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian gấp rút đòi hỏi sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống để đạt được kết quả tích cực, toàn diện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, có những thời điểm cán bộ ngành tài chính phải làm việc xuyên đêm, liên tục đi công tác, đối mặt với nhiều quyết định khó khăn. Tuy vậy, điều đọng lại không phải là áp lực mà chính là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và ý thức trách nhiệm cao của mỗi cá nhân trong toàn ngành.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chúc mừng Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ mới, bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm, tập thể lãnh đạo bộ sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: MOF.

Tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ, việc được tin tưởng giao trọng trách vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Bộ trưởng cũng trân trọng những thành quả quý báu mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công xây dựng và để lại.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính không chỉ thực hiện chức năng quản lý thu, chi ngân sách nhà nước mà còn giữ vai trò tham mưu chiến lược trong điều hành kinh tế vĩ mô. Việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trở thành nhiệm vụ then chốt, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

“Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tới đặt ra yêu cầu rất lớn đối với ngành tài chính. Từ công tác thu ngân sách, điều hành chi tiêu đến huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển đều phải được nâng lên tầm cao mới, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong mọi tình huống”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Tư lệnh ngành tài chính tin tưởng, toàn ngành sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ truyền thống đoàn kết, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tại buổi lễ, hai đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức ký kết biên bản bàn giao công tác. Ảnh: MOF.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra; cần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, trên cương vị mới sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính nỗ lực hết mình, kế thừa những thành quả đã đạt được, thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ. Mục tiêu là xây dựng ngành tài chính hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.