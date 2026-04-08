Người Việt chi 600.000 tỷ đồng để ăn hàng năm 2025

TPO - Doanh thu ngành đồ ăn Việt năm 2025 chạm mốc kỷ lục 600.000 tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ tăng chậm lại đáng kể so với các năm trước. Ngành đồ uống đạt 125.000 tỷ đồng.

Báo cáo thị trường của iPOS.vn, Nestlé Professional ghi nhận, doanh thu ngành F&B (dịch vụ ẩm thực, đồ uống) tại Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2024. So với giai đoạn tăng trưởng thần tốc của nhiều năm trước, đây là mức tăng khiêm tốn hơn, song vẫn phản ánh nhu cầu chi tiêu cho ăn uống của thực khách Việt chưa suy yếu.

Doanh thu của ngành còn được hỗ trợ đáng kể từ sự phục hồi mạnh của nhu cầu du lịch, với 135,5 triệu lượt khách nội địa, và 21,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngành F&B tại Việt Nam đang chuyển biến mạnh. Ảnh: Uyên Phương

Cả nước có 329.500 cửa hàng dịch vụ ẩm thực. Thị trường ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ giữa 2 đầu cầu kinh tế cả nước. Sau sáp nhập với động lực kinh tế mạnh, số lượng cửa hàng tại TPHCM tăng trưởng nhẹ, chiếm cơ cấu 33,5% cửa hàng cả nước. Trong khi đó, Hà Nội giảm tỷ lệ thị phần đột ngột từ 25,5% xuống 19%, cho thấy một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ.

Đáng chú ý, theo đơn vị nghiên cứu, gần 60% doanh nghiệp F&B đã tăng giá trong năm 2025, nhưng phần lớn vẫn chỉ dám nhích nhẹ để vừa giữ khách và giữ biên lợi nhuận vừa phải.

"Lạm phát chạm tới bữa sáng người Việt, mức giá 21.000 đồng trở lên dần trở thành điều bình thường. Mức chi cho bữa sáng bên ngoài của người Việt đã dịch chuyển rõ lên các ngưỡng giá cao hơn, dưới tác động kép của chi phí đầu vào tăng và xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng hơn, thay vì chỉ tìm lựa chọn rẻ", báo cáo chỉ rõ.

Tương tự với bữa trưa, mức chi 31.000 - 50.000 đồng vẫn là lựa chọn phổ biến nhất, nhưng tỷ trọng đã thu hẹp đáng kể so với trước. Trong khi đó, nhóm chi từ 51.000 đồng trở lên lại nhích lên. Điều này cho thấy một bộ phận thực khách đang chấp nhận mức chi cao hơn cho bữa trưa, một phần do thói quen thay đổi, và lạm phát kéo các phân khúc trung cấp lên mức cao hơn.

Cơ cấu chi tiêu cho bữa tối tiếp tục dịch chuyển lên các ngưỡng giá cao hơn. Người Việt không ra ngoài ăn tối thường xuyên hơn theo nghĩa hàng ngày, tuy nhiên, có tới 21% người được hỏi cho biết thường xuyên dùng bữa tại hàng quán, tăng so với năm trước (từ mức 19%).

Phân khúc chi tiêu trên 500.000 đồng cho cuối tuần, ngày lễ tăng gần gấp đôi, nhưng tần suất giảm đáng kể. Nhóm khách “tuần nào cũng đi ăn” giảm từ 13,8% xuống còn 11,86%.