Kinh tế

Sẽ rà soát, kiểm tra hơn 300 doanh nghiệp liên tiếp báo lỗ

Việt Linh
TPO - Ngành thuế đã rà soát, tổng hợp danh sách hơn 300 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên có phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm 2023 và 2024; tiếp tục phân tích, xác định các đơn vị có rủi ro cao về thuế, đưa vào kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề của năm 2026.

Cục Thuế vừa yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế thương mại điện tử tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Các đơn vị tiếp tục rà soát danh sách, cập nhật số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của các doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề của năm 2026.

Danh sách đề xuất kiểm tra báo cáo về Cục Thuế trong tháng 4 này.

Cơ quan thuế sẽ kiểm tra doanh nghiệp liên tiếp báo lỗ, lãi thấp bất thường. Ảnh minh họa.

Cục Thuế lưu ý, khi thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm hoặc có mức lợi nhuận thấp bất thường, các đơn vị cần tập trung đánh giá toàn diện mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận, đặc biệt các khoản chi phí lớn, bất thường. So sánh, đối chiếu tỷ lệ biến động của doanh thu với tỷ lệ biến động của chi phí đầu vào tương ứng; rà soát, đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Việc rà soát cần gắn với hồ sơ, tài liệu, hợp đồng và chứng từ liên quan để bảo đảm số liệu kê khai phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với thuế giá trị gia tăng, cần kiểm tra việc kê khai đầu vào – đầu ra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ để bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp và kê khai đúng kỳ. Trường hợp phát hiện hóa đơn không phù hợp hoặc kê khai sai thời điểm, phải yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh theo quy định.

Cục Thuế cũng yêu cầu rà soát kỹ các khoản chi phí giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. Các khoản chi này phải thực sự phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đầy đủ hồ sơ chứng minh.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng các đơn vị cần lưu ý kiểm tra các khoản chi phí lãi vay nội bộ tập đoàn; chi phí dịch vụ nội bộ tập đoàn như: chi phí dịch vụ trung tâm, chi phí dịch vụ kỹ thuật, chi phí hỗ trợ quản lý, chi phí bản quyền, nhượng quyền thương mại..., đảm bảo phù hợp bản chất giao dịch độc lập và góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, kiểm tra, rà soát kỹ các hợp đồng mua - bán hàng hóa với các bên có quan hệ liên kết, đảm bảo nguyên tắc độc lập trong việc xác định giá mua, giá bán hàng hóa.

Danh sách trong diện kiểm tra chuyên đề lần này gồm 302 doanh nghiệp. Trong đó, 104 doanh nghiệp do Thuế TPHCM và các Thuế cơ sở quản lý. Hơn 40 doanh nghiệp do Thuế TP Hà Nội. Trên địa bàn do Thuế TP Hải Phòng quản lý là 14 doanh nghiệp, Bắc Ninh có 10 doanh nghiệp; Phú Thọ 10 doanh nghiệp…

