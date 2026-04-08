Áp lực lớn của ngành dệt may

TPO - Ngành dệt may đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi xu hướng cạnh tranh trên toàn cầu ngày càng gay gắt. Sự gia tăng chi phí nguyên vật liệu, nhân công, cùng với các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu lớn đang tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp.

Yêu cầu ngày càng cao

Trong quý I vừa qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 249,5 tỷ USD - tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD - tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - dự báo, hoạt động xuất, nhập khẩu trong các quý tới sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt nếu xung đột địa chính trị tại Trung Đông kéo dài.

Các doanh nghiệp dệt may đang bước vào một giai đoạn mới. Ảnh: Việt Tiến.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam - cho rằng, các doanh nghiệp dệt may đang bước vào một giai đoạn mới, với đơn hàng yêu cầu thời gian giao nhanh hơn, giá cạnh tranh hơn và đặc biệt là chất lượng cao hơn. Xu hướng đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất thông qua số hóa, tự động hóa và các công nghệ hỗ trợ vận hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may, thiết bị - nguyên phụ liệu và vải 2026, ngày 8/4 tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Tiếp - Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang - cho biết, hiện nay các doanh nghiệp dệt may đã thực hiện chuyển đổi khoảng 30-40% các thiết bị sang công nghệ mới.

“Việc chuyển đổi này đã góp phần nâng tầm vị thế cho doanh nghiệp, cải thiện năng suất rõ rệt. Quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm đầu ra được đồng nhất, không phụ thuộc vào tay nghề của công nhân. Việc tự động hóa, chuyên biệt hóa cũng giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình số hóa, hướng đến xanh hóa để theo kịp xu hướng của thế giới”, ông Tiếp nói.

Ông Nguyễn Văn Tiếp - Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang.

Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 - cho biết, tự động hóa và xanh hóa trong hoạt động sản xuất và các sản phẩm dệt may là yếu tố mang tính chiến lược, không chỉ đối với May 10 mà với cả ngành dệt may Việt Nam.

Hiện nay, nhiều khách hàng từ các thị trường quốc tế đã yêu cầu phải tăng tỷ trọng các nguyên liệu tái chế trong sản phẩm, các doanh nghiệp cũng phải thay đổi để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Cần tư duy mới

Ông Wu Liang Jie - Chủ tịch Công ty HIKARI đến từ Thượng Hải, Trung Quốc - cho biết, ngày càng có nhiều công ty may mặc trên thế giới chuyển đổi và nâng cấp thành công với sự trợ giúp của giải pháp thông minh toàn diện.

Hiện ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới như chi phí lao động tăng, thiếu hụt lao động… nhưng đây là xu hướng tất yếu mà bất kỳ quốc gia nào cũng gặp phải khi phát triển đến một giai đoạn nhất định.

"Trên thực tế, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của ngành dệt may Việt Nam đã được hình thành. Giai đoạn tiếp theo sẽ là quá trình tích hợp các công nghệ tiên tiến hơn, thiết bị hiện đại hơn, phương thức quản lý hiệu quả hơn và tư duy vận hành mới, từ đó vừa giải quyết thách thức, vừa mở ra một giai đoạn phát triển mới”, ông Wu Liang Jie nói.

Ông Wu Liang Jie - Chủ tịch HIKARI.

Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi công nghệ, thông qua việc kết nối nguồn lực, cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ tiếp cận các xu hướng công nghệ mới.

Theo ông Giang, Hiệp hội dệt may Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp dựa trên ba trụ cột lớn: Thứ nhất là tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác kinh doanh và mặt hàng sản xuất. Thứ hai là xây dựng các giải pháp liên kết chuỗi giữa các doanh nghiệp, nhằm hình thành chiến lược phát triển mà không phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường. Thứ ba là khuyến cáo các doanh nghiệp phải phát triển bằng cả tâm và trí, với chiến lược phù hợp cho từng doanh nghiệp.

“Chỉ khi làm được như vậy, ngành dệt may Việt Nam mới có thể đứng vững trong bối cảnh vừa cạnh tranh, vừa phải giảm chi phí. Khi đó, các xu hướng như tự động hóa, robot hóa và ứng dụng AI sẽ trở thành động lực quan trọng”, ông Giang nhấn mạnh.