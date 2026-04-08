Chứng khoán bùng nổ sau tin nâng hạng, nhiều mã đua trần

Việt Linh
TPO - Chứng khoán hôm nay (8/4) có phiên giao dịch bùng nổ, tâm lý hưng phấn lan rộng sau thông tin FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường từ tháng 9 tới. Cùng đó, căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt đã tạo lực đẩy tâm lý mạnh mẽ.

Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu phiên, càng về cuối càng gia tăng cường độ, đẩy VN-Index tăng vọt 79 điểm, lên 1.756 điểm - mức đóng cửa cao nhất trong ngày.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua khi trên HoSE có hơn 320 mã tăng giá, trong đó khoảng 25 cổ phiếu tăng trần. Sắc tím xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán đến bất động sản và công nghệ. Thanh khoản bùng nổ với hơn 1,23 tỷ cổ phiếu được sang tay, giá trị giao dịch đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên liền trước. Dòng tiền quay lại thị trường một cách rõ nét sau giai đoạn thận trọng.

screen-shot-2026-04-08-at-161700.png
Loạt cổ phiếu tăng trần.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt. Bộ ba VIC, VHM, VRE cùng tăng trần, nhiều mã ngân hàng và chứng khoán tăng mạnh, tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số. Ở nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VND, TCX… đều bứt tốc với thanh khoản cao. Ngân hàng cũng giao dịch sôi động, trong đó SHB dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh toàn thị trường. TCB, STB tăng trần.

Bất động sản tiếp tục là điểm nóng khi hàng loạt mã như NVL, TCH, DXG, HHS, GEX, DXS tăng trần.

Dù vậy, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ, duy trì bán ròng 652 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán ròng 1.200. Tuy nhiên, bên mua cũng ghi nhận tín hiệu tích cực hơn, với HPG, FPT, ACB, TCB…

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 79,01 điểm (4,71%) lên 1.756,55 điểm. HNX-Index tăng 6,62 điểm (2,68%) lên 253,32 điểm và UPCoM-Index tăng 2,06 điểm (1,64%) lên 127,70 điểm.

Theo thống kê từ Bloomberg, hầu hết các thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn nước ngoài khi chính thức được nâng hạng, bất kể theo tiêu chí đánh giá của FTSE hay MSCI. Dòng vốn thường tăng gấp 5-7 lần so với bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng.

Báo cáo từ VPBankS, trong danh mục 26 cổ phiếu dự kiến hưởng lợi từ nâng hạng, HPG được ước tính có thể thu hút lượng vốn thụ động lớn nhất, khoảng 123,69 triệu USD, nhờ tỷ trọng 10,2% trong chỉ số và dư địa sở hữu nước ngoài còn tới 49%. Theo sau là MSN với khoảng 80,01 triệu USD nhờ còn nguyên room ngoại, VHM dự kiến hấp thụ 76,58 triệu USD với dư địa hơn 50%, và FPT có thể đón khoảng 75,55 triệu USD khi phần còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn ở mức 49%.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng có mức dư địa hạn chế hơn đáng kể do đặc thù ngành chịu giới hạn sở hữu nước ngoài chặt chẽ. Trong khi đó, các cổ phiếu chứng khoán và hàng tiêu dùng lại có lợi thế lớn về room. SSI, VCI và VND đều còn dư địa sở hữu nước ngoài ở mức tối đa 100%. Riêng VNM hiện có tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế gần 49%, cao nhất danh mục, song vẫn còn nhiều không gian do mức trần cho phép lên tới 100%.

#chứng khoán Việt Nam #VN-Index #FTSE #dòng tiền #bất động sản #ngân hàng #chứng khoán

