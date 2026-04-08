SKYWORTH PV ra mắt tại Việt Nam, ký kết hợp tác thúc đẩy điện mặt trời áp mái

P.V

Ngày 2/4 vừa qua, SKYWORTH PV - thương hiệu điện mặt trời phân tán thuộc Top 2 tại Trung Quốc đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng sạch trong khu vực.

Lễ ký kết thỏa thuận với các Nhà cung cấp Dịch vụ Quốc gia.

Phân tích từ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA): Đặt ra thách thức cho lưới điện Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Khoa, thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), đã nhận định một số điểm mấu chốt cần đối mặt:

- Phân bổ lượng điện mặt trời không ổn định khi dư thừa vào buổi trưa trong khi thời điểm nhu cầu sử dụng cao nhất là vào buổi tối.

- Lưu trữ năng lượng trở thành bài toán cấp thiết để cân bằng cung - cầu.

- Các hệ thống áp mái thông minh có thể giúp việc tiêu thụ điện không bị quá tải vào các giờ cao điểm, cải thiện tỷ lệ tự tiêu thụ tại chỗ và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

VEA nhấn mạnh rằng các giải pháp tích hợp giữa điện mặt trời áp mái và lưu trữ năng lượng không chỉ hấp dẫn về mặt kỹ thuật mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Ký kết hợp tác tài chính và dịch vụ vận hành

Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược của doanh nghiệp trong quá trình mở rộng tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm. Tại chương trình, SKYWORTH PV giới thiệu hệ sinh thái giải pháp năng lượng mặt trời toàn diện, bao gồm tấm pin, bộ biến tần, hệ thống giá đỡ và lưu trữ năng lượng.

Trong khuôn khổ sự kiện, SKYWORTH PV đã thực hiện loạt ký kết với các đối tác tài chính và dịch vụ nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, doanh nghiệp ký kết hợp tác với các tổ chức tài chính như BIDV nhằm triển khai các gói tín dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng sử dụng điện mặt trời.

Ông Ken Wang, đại diện cho Skyworth PV phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh đó, thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ trong nước được kỳ vọng sẽ giúp hoàn thiện mạng lưới vận hành và bảo trì (O&M) trên toàn quốc. Ngoài ra, SKYWORTH PV cũng ký kết với các đại lý phân phối nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh và logistics tại Việt Nam.

Giải pháp hướng đến tối ưu hiệu quả kinh tế và phát triển năng lượng bền vững

Theo đại diện doanh nghiệp, các giải pháp được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ hộ gia đình đến doanh nghiệp.

Đối với phân khúc dân dụng, hệ thống điện mặt trời công suất khoảng 5kW có thể đạt thời gian hoàn vốn khoảng 3,2 năm với tuổi thọ thiết kế lên đến 30 năm. Ở phân khúc doanh nghiệp, các hệ thống quy mô 150 kW được ước tính có thể hoàn vốn sau khoảng 4,4 năm với chi phí điện bình quân sau lắp đặt giảm xuống còn khoảng 520,8 đồng/kWh.

Các dự án Skyworth PV đã triển khai được trưng bày tại sự kiện.

Bên cạnh đó, các giải pháp quy mô nhỏ như hệ thống điện mặt trời ban công công suất 900W - 1800W cũng được giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu linh hoạt tại khu vực đô thị. Trên phạm vi toàn cầu, SKYWORTH PV hiện ghi nhận tổng công suất lắp đặt tích lũy vượt 25 GW, với hơn 850.000 hệ thống điện mặt trời đã được triển khai.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao và mục tiêu giảm phát thải ngày càng được chú trọng, các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức tài chính được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng sạch tại Việt Nam.

#Skyworth PV #năng lượng mặt trời #Việt Nam #hợp tác #điện mặt trời áp mái #lưu trữ năng lượng #đầu tư

