Giá xăng dầu giảm từ 15h30 chiều nay

TPO - Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 8/4 tiếp tục quay đầu giảm, trong đó dầu diesel ghi nhận mức giảm sâu nhất, phản ánh rõ xu hướng hạ nhiệt của thị trường năng lượng thế giới sau giai đoạn biến động mạnh.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h30 ngày 8/4, giá xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít, xuống tối đa 24.737 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít, còn 26.536 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S giảm tới 1.947 đồng/lít, xuống còn 42.841 đồng/lít, mức giảm mạnh nhất trong nhiều kỳ gần đây. Dầu mazut cũng giảm 322 đồng/kg, còn 24.271 đồng/kg.

Diễn biến này đến từ xu hướng giảm nhanh của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới. Bình quân kỳ điều hành, giá xăng RON92 giảm hơn 3%, RON95 giảm gần 1,8%, trong khi dầu diesel giảm tới 14,5% - mức giảm rất sâu, vượt ngưỡng 10% theo quy định hiện hành.

Theo Bộ Công Thương, động lực chính khiến giá thế giới hạ nhiệt là những tín hiệu giảm nhiệt tạm thời từ các điểm nóng địa chính trị. Việc Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, cùng cam kết đảm bảo an toàn lưu thông qua eo biển Hormuz đã phần nào làm dịu lo ngại đứt gãy nguồn cung. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông và chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, khiến thị trường chưa thực sự ổn định.

Ở trong nước, kỳ điều hành lần này tiếp tục duy trì cơ chế “mềm hóa” giá thông qua chính sách tài khóa và Quỹ bình ổn. Đáng chú ý, toàn bộ các mặt hàng xăng dầu đều không trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Song song, loạt chính sách mạnh tay vẫn đang được áp dụng theo chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu được đưa về 0 đồng/lít; thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng cũng về 0%, trong khi thuế giá trị gia tăng tạm thời không phải kê khai nộp. Đây là “liều giảm sốc” hiếm có, góp phần kéo mặt bằng giá trong nước xuống đáng kể.

Trên bình diện khu vực, giá xăng của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia lân cận. Cụ thể, giá xăng trong nước khoảng 26.536 đồng/lít, thấp hơn nhiều so với Singapore, Lào hay Campuchia, và chỉ nhỉnh hơn Trung Quốc. Tuy nhiên, với mặt hàng dầu, giá trong nước lại cao hơn một số nước như Trung Quốc và Thái Lan do khác biệt về chính sách trợ giá.