Chuyến biển thu 3 tạ cá, vì sao tiền công chỉ 200.000 đồng/người?

TPO - Tại Hà Tĩnh khi giá xăng dầu tăng cao, hàng loạt tàu cá phải nằm bờ vì càng ra khơi càng lỗ, trong khi có những con thuyền vượt khó bám biển cũng thu nhập bấp bênh.

Đi biển như đánh cược

Trên con thuyền vừa cập cảng Cửa Sót (xã Lộc Hà), ngư dân Hồ Minh Huy (50 tuổi, xã Lộc Hà) cho biết, chuyến biển kéo dài cả ngày thu về khoảng 3 tạ cá cơm. Sản lượng không thấp, nhưng khi trừ chi phí, chuyến đi gần như chỉ “hòa vốn”.

Ông Huy tính toán, riêng tiền dầu đã lên tới 7 triệu đồng, trong khi toàn bộ số cá bán được khoảng 9 triệu đồng. Sau khi trừ thêm tiền đá lạnh, ăn uống, mỗi lao động trên tàu chỉ còn khoảng 200.000 đồng tiền công.

“Ngày trước, chuyến như thế này chỉ tốn hơn 2 triệu đồng tiền dầu, giờ lên 7 triệu đồng. Có hôm đi về còn phải bù lỗ nên nhiều tàu không dám ra khơi nữa”, ngư dân Huy nói.

Thuyền của ngư dân Huy cập bến với khoảng 3 tạ cá cơm.

Ông Huy cũng cho biết, do áp lực chi phí nhiên liệu tăng, ông phải cắt giảm lao động, như trước đây có 5 người, nay chỉ còn 3 người đi cùng thuyền. "Giá bán hải sản khá cao, nhưng chi phí tăng nên không có lãi. Giờ đi biển khó khăn, nếu nghỉ thì không có nghề nào để chuyển đổi nữa", ngư dân chia sẻ.

Ngư dân Nguyễn Văn Nhượng (45 tuổi) cùng 4 bạn thuyền đang tất bật chuẩn bị cho chuyến biển trong đêm. Ông Nhượng cho biết, mỗi chuyến đi giờ đây đều được tính toán kỹ lưỡng từng lít dầu, cân đối lượng thức ăn theo ngày.

“Giờ đi biển như đánh cược vậy, nên khi ra khơi chúng tôi phải tính toán kỹ từ lượng dầu cần mang theo, đá bảo quản, lương thực cho đến dự kiến ngư trường sẽ đánh”, ông Nhượng nói.

Thuyền của ngư dân chuẩn bị hàng hoá để ra khơi.

Theo ông Nhượng, nhiều tàu đã chuyển sang đánh bắt theo nhóm, chia sẻ thông tin ngư trường để tránh tình trạng chạy lòng vòng, tốn nhiên liệu mà không hiệu quả. Một số tàu cũng rút ngắn thời gian bám biển, chỉ đi theo con nước thuận lợi.

Tàu thuyền "treo lưới", cảng cá đìu hiu

Ghi nhận tại Cảng cá Cửa Sót, lượng tàu ra khơi hiện giảm mạnh, chỉ còn một phần nhỏ so với trước. Nhiều tàu cá phải nằm bờ, treo lưới dài ngày tại khu neo đậu. Đặc biệt, khi giá dầu vượt mốc 40.000 đồng/lít, nhiều chủ tàu buộc phải tạm ngừng hoạt động do chi phí nhiên liệu tăng quá cao. Với mức giá này, mỗi chuyến biển dài ngày có thể phát sinh thêm hàng chục triệu đồng tiền dầu, trong khi sản lượng khai thác lại bấp bênh, khiến nguy cơ thua lỗ ngày càng lớn.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, số lượng ít tàu thuyền vượt khó để vươn khơi bám biển.

Con tàu của ngư dân Tuấn (trú tỉnh Thanh Hóa) đã nhiều ngày nằm im, neo đậu không thể vươn khơi. Dù sốt ruột và đầy lo lắng, anh Tuấn vẫn buộc phải chấp nhận dừng lại, bởi hai chuyến biển trước đó đều thua lỗ do chi phí nhiên liệu tăng cao.

“Suốt một tuần nay, tàu phải nằm bờ vì giá dầu quá đắt, ra khơi không đủ bù chi phí. Vài ngày tới chúng tôi vẫn phải gắng gượng vươn khơi vì nếu để tàu nằm lâu cũng xuống cấp”, anh Tuấn chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Mai Văn Luân - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, giá nhiên liệu tăng cao đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động khai thác thủy sản. Theo thống kê, những ngày gần đây, lượng tàu thuyền ra vào cảng Cửa Sót đã giảm tới khoảng 90%.

Nhiều tàu của ngư dân dừng vươn khơi do giá nhiên liệu tăng cao.

“Trước đây, trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 tàu cập cảng, nhưng hiện nay chỉ còn 3-4 chiếc, giảm rất mạnh. Số tàu không ra khơi cụ thể thì chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng thực tế là rất lớn. Những ngày gần đây xuống cảng thấy vắng, không khí rất đìu hiu. Mỗi ngày chỉ lác đác vài ba chiếc ra vào. Một số tàu từ Thanh Hóa, Nghệ An về neo đậu tại cảng không ra khơi”, ông Luân nói.

Cũng theo ông Luân, giá nhiên liệu tăng không chỉ khiến ngư dân gặp khó khăn mà hoạt động của đơn vị quản lý cảng cũng bị ảnh hưởng, sản lượng khai thác thủy sản giảm đáng kể.