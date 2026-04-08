Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thẻ Eximbank Visa thêm lựa chọn thanh toán không tiền mặt với APPLE PAY

P.V

Sau khi triển khai Garmin Pay và Samsung Pay cho thẻ Visa và Mastercard, Eximbank tiếp tục mở rộng các hình thức thanh toán không tiền mặt với việc tích hợp Apple Pay cho thẻ Eximbank Visa. Giải pháp này cho phép người dùng thanh toán nhanh chóng bằng iPhone hoặc Apple Watch mà không cần mang theo thẻ vật lý.

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến và thói quen tiêu dùng số tiếp tục gia tăng, việc bổ sung Apple Pay được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa phương thức thanh toán, đồng thời mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho khách hàng sử dụng các thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Thanh toán không chạm – Nhanh chóng, tiện lợi

Với Apple Pay, chủ thẻ Eximbank Visa có thể thực hiện thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán không tiếp xúc (contactless) chỉ trong vài giây. Người dùng nhấn đúp nút sườn trên iPhone hoặc Apple Watch, xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật mã, sau đó đưa thiết bị lại gần máy POS để hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh thanh toán tại cửa hàng, Apple Pay còn hỗ trợ mua sắm trực tuyến và thanh toán trong ứng dụng, giúp trải nghiệm chi tiêu diễn ra liền mạch trên các thiết bị như iPhone, Apple Watch, iPad và Mac.

Thanh toán chỉ với một chạm: Trải nghiệm mới cùng thẻ Eximbank Visa trên Apple Pay.

Tăng cường bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, Apple Pay được đánh giá cao nhờ cơ chế bảo mật vượt trội. Mỗi giao dịch đều yêu cầu xác thực sinh trắc học hoặc mật mã, góp phần hạn chế các giao dịch trái phép.

Đặc biệt, số thẻ thực của khách hàng không được lưu trữ trên thiết bị hay máy chủ Apple và cũng không được chia sẻ với bên bán. Thay vào đó, hệ thống sử dụng mã hóa và mã giao dịch riêng cho từng lần thanh toán, qua đó hỗ trợ bảo vệ thông tin tài chính và quyền riêng tư của người dùng.

Dễ dàng cài đặt, kích hoạt nhanh chóng

Khách hàng có thể thêm thẻ Eximbank Visa vào Apple Pay nhanh chóng thông qua ứng dụng Eximbank EDigi hoặc ứng dụng Wallet (Ví) trên thiết bị Apple với các bước đơn giản:

• Mở ứng dụng Eximbank EDigi hoặc Wallet (Ví)

• Chọn thêm thẻ và nhập thông tin thẻ Eximbank Visa

• Thực hiện xác thực theo hướng dẫn

• Hoàn tất và sẵn sàng thanh toán

Sau khi kích hoạt thành công, khách hàng có thể sử dụng thẻ để thanh toán ngay tại cửa hàng, trực tuyến hoặc trong các ứng dụng yêu thích.

Khách hàng có thể thêm thẻ Eximbank Visa vào Apple Pay nhanh chóng thông qua ứng dụng Eximbank EDigi hoặc ứng dụng Wallet (Ví) trên các thiết bị Apple.

Mở rộng hệ sinh thái thanh toán số

Việc tích hợp Apple Pay cho thẻ Eximbank Visa là bước tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái thanh toán số của Eximbank. Trước đó, ngân hàng đã triển khai các giải pháp thanh toán trên điện thoại và đồng hồ thông minh thông qua ví điện tử Garmin Pay và Samsung Pay cho thẻ Visa và Mastercard. Việc liên tục bổ sung các phương thức thanh toán không tiền mặt cho thấy định hướng đa dạng hóa trải nghiệm giao dịch, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng số và nhu cầu chi tiêu ngày càng tiện lợi, an toàn của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1900 6655 hoặc truy cập website https://eximbank.com.vn/tien-ich-the/apple-pay để được hỗ trợ.

Cùng chuyên mục