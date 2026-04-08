ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Khi ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn vừa linh hoạt cho dòng tiền ngắn hạn, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) An Phúc, cùng chương trình “10 ngày vàng” ưu đãi, mang đến mức lãi suất cộng thêm 0,7%/năm cùng cơ hội trúng vàng 24K.

Dòng tiền nhàn rỗi và nhu cầu tối ưu trong ngắn hạn

Trong quá trình quản lý tài chính, bất cứ khách hàng nào cũng đều có những khoản tiền tạm thời chưa sử dụng đến trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc để dòng tiền “đứng yên” trong tài khoản đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị.

Trong khi đó, nhiều kênh đầu tư khác lại đòi hỏi thời gian dài hoặc đi kèm rủi ro nhất định, khiến nhu cầu về các giải pháp vừa an toàn, vừa linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo lợi suất hợp lý ngày càng trở nên rõ rệt.

Trước nhu cầu đó, ABBank triển khai sản phẩm CCTG An Phúc, hướng tới tối ưu hiệu quả dòng tiền ngắn hạn cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Với mức đầu tư chỉ từ 10 triệu đồng, bạn có thể mua CCTG An Phúc để tối ưu tiền nhàn rỗi của mình. Theo đó, khách hàng cá nhân có thể đăng ký và quản lý hoàn toàn trên ứng dụng ABBank, trong khi khách hàng doanh nghiệp thực hiện giao dịch thông qua nền tảng ngân hàng số ABBank Business, giúp chủ động trong quản lý dòng tiền.

Thêm cơ hội trúng vàng 24K và hưởng lãi suất ưu đãi từ ngày 08/4 đến 18/4 khi mua CCTG An Phúc của ABBank

“10 ngày vàng” gia tăng lợi ích tài chính

Đặc biệt, từ ngày 8/4 đến 18/4/2026, ABBank triển khai chương trình ưu đãi trong 10 ngày vàng dành cho khách hàng đăng ký CCTG An Phúc. Theo đó, khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,7% /năm so với mức thông thường, nâng tổng mức hưởng lên tới 6,2%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân còn được nhận lượt bốc thăm trúng vàng 24K trong chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc” của ABBank. Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng 01 lượt bốc thăm khi mua CCTG từ 10 - 50 triệu đồng, 02 lượt bốc thăm đối với CCTG từ 60 – 100 triệu đồng, và 03 lượt bốc thăm với CCTG từ 110 triệu đồng trở lên trên ứng dụng ABBank; qua đó gia tăng cơ hội trúng thưởng tương ứng với giá trị khoản tiền gửi.

Những ưu đãi trong khuôn khổ “10 ngày vàng” không chỉ gia tăng lợi ích tài chính trong ngắn hạn mà còn cho thấy định hướng của ABBank trong việc phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu quản lý dòng tiền linh hoạt của khách hàng.

Thông qua CCTG An Phúc, ABBank tiếp tục từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm trên nền tảng số, góp phần giúp khách hàng chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các ưu đãi CCTG An Phúc của ABBank tại đây hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.